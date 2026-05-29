साइनस की समस्या है तो रोज सुबह करें ये 5 योगासन, मिलेगा आराम

साइनस की समस्या से राहत पाने के लिए आप कुछ योगासनों का अभ्यास कर सकते हैं। इस आसन को आप घर पर ही आसानी से कर सकते हैं। कुछ दिनों तक रोजाना योग करने से आपको लाभ मिल सकता है।

Written By: Anju Rawat | Published : May 29, 2026 7:04 PM IST

Medically Verified By: priyanka Singh

yoga for sinus

Yoga for Sinus: साइनस एक आम समस्या है, आजकल कई लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। यह हमारे सिर के अंदर मौजूद छोटे-छोटे हवा से भरे खोखले हिस्से होते हैं। ये नाक के आसपास जैसे-माथे, गाल और आंखों के पीछे होते हैं। सामान्यत: इनमें पतला बलगम बनता है, जो आसानी से निकल जाता है। लेकिन, साइनस में सूजन की वजह से तरल पदार्थ जमा हो जाता है। इससे मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और नाक के आस-पास दबाव और दर्द महसूस होने लगता है। साइनस की समस्या होने पर डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है। लेकिन, कुछ लोग साइनस से राहत पाने के लिए कुछ योगासन भी कर सकते हैं। आइए, योग एक्सपर्ट प्रियंका सिंह से जानते हैं साइनस के लिए कौन-से योगासन करने चाहिए?

साइनस के लिए योगासन

bhujangasana

1. भुजंगासन

अगर आपको साइनस की दिक्कत है, तो आप भुजंगासन का अभ्यास कर सकते हैं। इस आसन को करने से छाती खुलती है और फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ती है। भुजंगासन में गहरी सांस ली जाती है, इससे ऑक्सीजन फ्लो बेहतर होता है। नाक और सिर में जमा कफ भी आसानी से निकल जाता है। इस आसन को करने के लिए आप पेट के बल लेट जाएं। अपनी दोनों हाथों को कंधों के पास रखें। अब हथेलियों पर जोर डालते हुए सिर को धीरे-धीरे कमर तक ऊपर उठाएं। इस अवस्था में कुछ देर के लिए रुकें और फिर धीरे-धीरे सामान्य स्थिति में आ जाएं।

adhomukhasana

2. अधो मुख श्वानासन

साइनस वाले लोगों के लिए अधो मुख श्वानासन का अभ्यास करना फायदेमंद हो सकता है। इस आसन में सिर थोड़ा नीचे की तरफ रहता है। इससे सिर और नाक की तरफ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। इससे कफ को बाहर निकलने में मदद मिलती है और नाक खुलती है। इस आसन को करने के लिए आप शरीर को V शेप में उठाएं। इस दौरान दौरान अपने हाथ और पैरों को जमीन पर रखें। इस दौरान सांस लें और छोड़ें। इससे आपको काफी फर्क देखने को मिलेगी।

kapalbhati

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3. कपालभाति प्राणायाम

साइनस से परेशान हैं, तो आप कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। कपालभाति में तेजी से सांस बाहर निकालने की प्रक्रिया होती है, जिसमें नाक के अंदर जमे कण और कफ आसानी से बाहर निकल जाते हैं। कपालभाति प्राणायाम करने से नेजल पैसेज साफ होते हैं औ कंजेशन भी कम होता है। इस प्राणायाम को करने के लिए आप योग मैट पर सुखासन पर बैठ जाएं। तेजी से सांस बाहर की तरफ छोड़ें और पेट को अंदर की तरफ खीचें।

Anulom vilom

4. अनुलोम-विलोम

अनुलोम-विलोम का अभ्यास करने से साइनस की समस्या में आराम मिल सकता है। इस प्राणायाम को करने से नाक की ब्लॉकेज खुलती है और सांस लेना आसान होता है। इस प्राणायाम को करने से नाक की सूजन में भी आराम मिलता है। अनुलोम-विलोम करने के लिए आप एक नाक से सांस लें और दूसरी से छोड़ें। इस प्रक्रिया को 10 बार दोहराएं। इससे साइनस से राहत मिलती है।

singhasan yoga

5. सिंहासन

सिंहासन करने से गले, चेहरे और नाक की मांसपेशियां स्ट्रेच होती हैं। इस आसन को करने से नाक और गले में जमा कफ ढीला होता है और आसानी से निकल जाता है। इस आसन को करने के लिए सुखासन में बैठ जाएं। दोनों हाथ घुटनों पर रखें। लंबी गहरी सांस लें और जीभ बाहर निकालें। जोर से सांस छोड़ें और ऊपर की तरफ देखें।

Disclaimer: अगर आपको साइनस की दिक्कत है, तो आप भी इन योगासनों का अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन, कोई भी योगासन करने से पहले एक्सपर्ट की राय जरूर लें। शुरुआत में योग गुरु की देखरेख में ही कोई भी योग करें।