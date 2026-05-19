हर्निया के रोगी रोज सुबह करें ये 3 योगासन, पेट पर नहीं पड़ेगा ज्यादा दबाव और दर्द भी होगा कम

हर्निया रोगियों को दर्द में आराम पाने के लिए कुछ योगासन जरूर करने चाहिए। योग करने से पाचन में सुधार होता है और मसल्स टोन होती हैं। इससे हर्निया रोगियों को लाभ मिल सकता है।

Written By: Anju Rawat | Published : May 19, 2026 8:44 AM IST

Medically Verified By: priyanka Singh

yoga poses for hernia

क्या आपको हर्निया है? आजकल खराब खान-पान और जीवनशैली की आदतों की वजह से हर्निया रोग के मामले काफी देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें कि यह समस्या तब होती है, जब शरीर के अंदर का कोई अंग या ऊतक, पेट या मांसपेशियों की कमजोर दीवार के किसी छेद से बाहर निकल आता है। इसकी वजह से आमतौर पर पेट या नाभि के पास एख उभार के रूप में दिखाई देता है। हर्निया के ज्यादातर मामलों में सर्जरी की जरूरत पड़ती है। लेकिन, इसके दर्द से आराम पाने के लिए आप कुछ योगासनों का अभ्यास कर सकते हैं। आइए, योग एक्सपर्ट प्रियंका सिंह से जानते हैं कि हर्निया के लिए कौन-से योगासन करने चाहिए?

हर्निया के लिए योगासन

अगर आपको हर्निया रोग है, तो इसके दर्द से राहत पाने के लिए और पाचन-तंत्र को मजबूत बनाने के लिए कुछ योगासनों का अभ्यास जरूर करें।

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1. उत्तानपादासन

हर्निया रोग है, तो आप उत्तानपादासन का अभ्यास कर सकते हैं। इस आसन को करने से पेट की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। इससे पाचन-तंत्र में सुधार होता है और हर्निया की वजह से होने वाला दबाव भी कम होता है। इस योगासन को करने के लिए आप पीठ के बल सीधा लेट जाएं। दोनों पैरों को धीरे-धीरे ऊपर उठाएं। हाथों को जमीन पर रखें और कुछ सेकंड तक इस स्थिति में रहें। इसके बाद, दोनों पैरों को धीरे-धीरे नीचे लेकर आएं। इस आसन को करने से हर्निया की वजह से होने वाले दर्द में आराम मिल सकता है।

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2. वज्रासन

हर्निया के दर्द को कम करने के लिए वज्रासन करना फायदेमंद हो सकता है। इस आसन को करने से पाचन में सुधार होता है। गैस, एसिडिटी और अपच जैसी समस्याएं दूर होती हैं। इस आसन को करने से पेट पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ता है, इसलिए हर्निया रोगियों के लिए इस आसन को सुरक्षित माना जाता है। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले योग मैट पर घुटनों के बल बैठ जाएं। अपने पैरों को पीछे की ओर मोड़ें और एड़ियों पर बैठें। हाथों को घुटनों पर रखें। इस दौरान पीठ सीधी रखें और सांस लें-छोड़ें। इस स्थिति में आप 5–10 मिनट तक यह सकते हैं।

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3. नौकासन

अगर आपको हर्निया है तो और नौकासन का अभ्यास कर सकते हैं। इस आसन को करने से कोर मसल्स मजबूत बनती हैं। नौकासन करने से पेट की चर्बी को कम करने में मदद मिलती है और मांसपेशियां भी टोन होती हैं। नौकासन करने से पेट पर बहुत ज्यादा दबाव नहीं पड़ता है, इसलिए हर्निया रोगियों के लिए इसे ठीक माना जाता है। इस आसन को करने के लिए पीठ के बल लेट जाएं। हाथ और पैरों को एक साथ ऊपर उठाएं। शरीर को “V” शेप में लाने की कोशिश करें। कुछ सेकेंड इसी अवस्था में रुकें और फिर सामान्य अवस्था में आ जाएं।

इन बातों का रखें ध्यान

अगर किसी भी योगासन को करने के दौरान दर्द या असहजता महसूस हो तो तुरंत रोक दें।

ज्यादा स्ट्रेन या दबाव वाले आसन करने से बचना चाहिए।

ज्यादा देर तक एक ही अवस्था में रहने से बचें।

सुबह खाली पेट योग करना सबसे सही माना जाता है।

शुरुआत में 5 से 10 मिनट योग करें। फिर धीरे-धीरे योग का समय बढ़ाएं।

Disclaimer: योग करने से हर्निया पूरी तरह ठीक नहीं हो सकता है। लेकिन, अगर आप योग करेंगे तो इससे हर्निया की वजह से होने वाले दर्द में आराम मिल सकता है। योग करने से मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। लेकिन, अगर आप शुरुआत में योग कर रहे हैं, तो किसी एक्सपर्ट की देखरेख में ही करें।