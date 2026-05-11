फिट और हेल्दी रहने के लिए सुबह कौन-से योगासन करें?

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Written By: Anju Rawat | Published : May 11, 2026 2:52 PM IST
Medically Verified By: priyanka Singh
Yoga for Morning: फिट और हेल्दी रहने के लिए हेल्थ एक्सपर्ट्स, डाइट के साथ फिजिकल एक्टिविटी पर भी ध्यान देने की सलाह देते हैं। इसके लिए कई लोग जिम में हैवी वर्कआउट करते हैं, तो कोई एक्सरसाइज के लिए तरह-तरह के इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। आप चाहें तो घर पर उठने के बाद सिर्फ योगासन करके भी फिट और हेल्दी रह सकते हैं। योग करने से सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक लाभ भी मिलते हैं। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप घर पर ही योग करके, खुद को स्वस्थ और बीमारियों से मुक्त बनाए रख सकते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे योगासनों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका आप घर पर आसानी से अभ्यास कर सकते हैं। आइए, योग एक्सपर्ट प्रियंका सिंह से जानते हैं-
स्वस्थ और बीमारियों से मुक्त रहने के लिए आपको ये योगासन जरूर करने चाहिए।
आपको रोज सुबह त्रिकोणासन का अभ्यास जरूर करना चाहिए। इस आसन को करने से शरीर में संतुलन बना रहता है। इससे कमर और पेट की चर्बी को कम करने में मदद मिलती है। अगर आप रोज सुबह इस आसन का अभ्यास करेंगे, तो इससे पैरों और जांघों की मांसपेशियां भी मजबूत बनेंगी। त्रिकोणासन करने से पाचन क्रिया में सुधार होता है और बॉडी फ्लैक्सिबल बनती है। तनाव और थकान को कम करने में भी मदद मिलती है।
triangle pose (Image Source: ChatGPT)
अगर आप रोजाना थकान और आलस महसूस करते हैं, तो रोज सुबह तितली आसन का अभ्यास करना शुरू कर दें। इस आसन को करने से कूल्हों और जांघों में लचीलापन बढ़ता है। तितली आसन करने से शरीर की अकड़न कम होती है और पीरियड्स पेन से भी राहत मिलती है। रोज सुबह इस आसन को करने से शरीर रिलैक्स होता है और पाचन से जुड़ी समस्याओं से भी राहत मिलती है।
butterfly pose (Image Source: ChatGPT)
चक्की चलासन करने से शरीर को कई लाभ मिलते हैं। इस आसन को करने से पेट की चर्बी कम होती है और पाचन-तंत्र मजबूत बनता है। चक्की चलासन करने से शरीर को ऊर्जा मिलती है और रीढ़ की हड्डी भी फ्लैक्सिबल होती है। इस आसन को करने से कंधों की मांसपेशियां एक्टिव होती है। इसलिए आपको रोज सुबह इस आसन का अभ्यास जरूर करना चाहिए।
chakki pose (Image Source: ChatGPT)
स्वस्थ रहने के लिए आप रोज सुबह भुजंगासन का अभ्यास कर सकते हैं। इस आसन को करने से रीढ़ की हड्डी मजबूत बनती है और पीठ का दर्द कम होता है। भुजंगासन करने से फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ती है। इससे तनाव और थकान दूर होता है और बॉडी रिलैक्स महसूस करती है। छाती और कंधों में स्ट्रेच मिलता है। शरीर की पोश्चर सुधारने में भी मदद मिलती है। शरीर एक्टिव और फिट महसूस करता है।
cobra pose (Image Source: ChatGPT)
Disclaimer: स्वस्थ रहने के लिए रोज सुबह योग जरूर करना चाहिए। योग करने से शारीरिक और मानसिक लाभ मिलती है। लेकिन, शुरुआत में आपको एक्सपर्ट की देखरेख में ही योगाभ्यास करना चाहिए। लेकिन, अगर आपको कोई स्वास्थ्य समस्या या गंभीर बीमारी है, तो एक्सपर्ट की राय जरूर लें।
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