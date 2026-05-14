हाई बीपी के रोगी को कौन-से योगासन करने चाहिए?

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Written By: Anju Rawat | Published : May 14, 2026 7:08 PM IST
Medically Verified By: priyanka Singh
Yoga for High BP: हाई बीपी आजकल की एक बेहद आम समस्या है। कई लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं। आपको बता दें कि हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन भी कहा जाता है। यह एक ऐसी स्थिति है, जिसमें खून का दबाव धमनियों की दीवारों पर लगातार ज्यादा रहता है। अगर बीपी का स्तर 120/80 mmHg है, तो इसे नॉर्मल माना जाता है। वहीं, 130/80 mmHg या इससे ज्यादा है तो इसे हाई बीपी माना जाता है। हाई बीपी को कंट्रोल में रखने के लिए दवाइयों का सेवन करना जरूरी होता है। इसके साथ ही आपको शारीरिक रूप से भी सक्रिय रहना चाहिए, इसके लिए आप कुछ योगासनों का अभ्यास कर सकते हैं। आइए, योग एक्सपर्ट प्रियंका सिंह से जानते हैं कि बीपी को कंट्रोल में रखने के लिए कौन-से योगासन करने चाहिए?
हाई बीपी के रोगियों के लिए शवासन करना बेहद फायदेमंद होता है। इस आसन को करने से तनाव और चिंता कम होती है। दिल की धड़कन नॉर्मल होती है और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है।
वैसे तो भुजंगासन कोई भी कर सकता है। लेकिन, हाई बीपी के रोगियों को इस आसन का अभ्यास रोजाना करना चाहिए। यह आसन को करने से रीढ़ की हड्डी मजबूत बनती है और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। इससे तनाव कम होता है और हार्ट हेल्थ में भी सुधार होता है।
हाई बीपी के रोगियों के लिए वज्रासन का अभ्यास करना भी फायदेमंद हो सकता है। इस आसन को खाना खाने के बाद किया जाना फायदेमंद होता है। इस आसन को करने से पाचन क्रिया में सुधार होता है और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में बना रहता है।
हाई ब्लड प्रेशर के रोगियों के लिए पवनमुक्तासन करना लाभकारी होता है। इस आसन को करने से गैस और पेट से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं। तनाव कम होता है और पाचन से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। ब्लड सर्कुलेशन में सुधारहोता है और हार्ट हेल्थ बेहतर बनी रहती है।
Disclaimer: अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, तो डाइट के साथ ही इन योगासनों का अभ्यास भी जरूर करें। इन योगासनों की मदद से आपका ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और हृदय रोगों का जोखिम भी कम होता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने पर आपको एक्सपर्ट की रेख-रेख में ही योग करना चाहिए।