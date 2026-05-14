हाई बीपी के रोगी को कौन-से योगासन करने चाहिए?

अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है तो कुछ योगासनों का अभ्यास करना फायदेमंद हो सकता है। जानें, इनके स्टेप्स-

Written By: Anju Rawat | Published : May 14, 2026 7:08 PM IST

Medically Verified By: priyanka Singh

yoga for high bp

Yoga for High BP: हाई बीपी आजकल की एक बेहद आम समस्या है। कई लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं। आपको बता दें कि हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन भी कहा जाता है। यह एक ऐसी स्थिति है, जिसमें खून का दबाव धमनियों की दीवारों पर लगातार ज्यादा रहता है। अगर बीपी का स्तर 120/80 mmHg है, तो इसे नॉर्मल माना जाता है। वहीं, 130/80 mmHg या इससे ज्यादा है तो इसे हाई बीपी माना जाता है। हाई बीपी को कंट्रोल में रखने के लिए दवाइयों का सेवन करना जरूरी होता है। इसके साथ ही आपको शारीरिक रूप से भी सक्रिय रहना चाहिए, इसके लिए आप कुछ योगासनों का अभ्यास कर सकते हैं। आइए, योग एक्सपर्ट प्रियंका सिंह से जानते हैं कि बीपी को कंट्रोल में रखने के लिए कौन-से योगासन करने चाहिए?

शवासन

हाई बीपी के रोगियों के लिए शवासन करना बेहद फायदेमंद होता है। इस आसन को करने से तनाव और चिंता कम होती है। दिल की धड़कन नॉर्मल होती है और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है।

करने का तरीका

इस आसन को करने के लिए सबसे पहले आप पीठ के बल बिल्कुल सीधे लेट जाएं।

अपने हाथ-पैरों को ढीला छोड़ दें।

अब अपनी आंखें बंद करें और लंबी-गहरी सांस लें।

इस प्रक्रिया को कुछ देर तक दोहराएं।

ऐसा करने से आपको काफी रिलैक्स फील होगा।

भुजंगासन

वैसे तो भुजंगासन कोई भी कर सकता है। लेकिन, हाई बीपी के रोगियों को इस आसन का अभ्यास रोजाना करना चाहिए। यह आसन को करने से रीढ़ की हड्डी मजबूत बनती है और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। इससे तनाव कम होता है और हार्ट हेल्थ में भी सुधार होता है।

करने का तरीका

पेट के बल लेट जाएं।

हथेलियों को अपने कंधों के पास रखें।

फिर हाथों के सहारे से छाती को ऊपर उठाएं।

गर्दन को पीछे और सिर को ऊपर की तरफ रखें।

इस अवस्था में कुछ सेकेंड तक रुकें और धीरे-धीरे नीचे आएं।

आप इस आसन को 5 से 6 बार दोहरा सकते हैं।

वज्रासन

हाई बीपी के रोगियों के लिए वज्रासन का अभ्यास करना भी फायदेमंद हो सकता है। इस आसन को खाना खाने के बाद किया जाना फायदेमंद होता है। इस आसन को करने से पाचन क्रिया में सुधार होता है और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में बना रहता है।

करने का तरीका

इस आसन को करने के लिए घुटनों के बल बैठ जाएं।

एड़ियों पर बैठकर रीढ़ की हड्डी को सीधी रखें।

हाथों को घुटनों पर रखें और कुछ देर के लिए ऐसे ही बैठे रहें।

पवनमुक्तासन

हाई ब्लड प्रेशर के रोगियों के लिए पवनमुक्तासन करना लाभकारी होता है। इस आसन को करने से गैस और पेट से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं। तनाव कम होता है और पाचन से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। ब्लड सर्कुलेशन में सुधारहोता है और हार्ट हेल्थ बेहतर बनी रहती है।

करने का तरीका

इस आसन को करने के लिए पीठ के बल लेट जाएं।

घुटनों को छाती की ओर लाएं।

हाथों से पकड़कर दबाएं।

अब सांस लें और छोड़ें।

Disclaimer: अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, तो डाइट के साथ ही इन योगासनों का अभ्यास भी जरूर करें। इन योगासनों की मदद से आपका ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और हृदय रोगों का जोखिम भी कम होता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने पर आपको एक्सपर्ट की रेख-रेख में ही योग करना चाहिए।

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