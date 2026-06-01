लंग्स को हेल्दी रखते हैं ये 5 योग पोज, रोज सुबह करने से मिलेगा फायदा

फेफड़े शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करते हैं। इसलिए फेफड़ों का स्वस्थ होना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए आप इन योगासनों का सहारा ले सकते हैं। रोज सुबह योग करने से लंग्स हेल्थ में सुधार होता है।

Written By: Anju Rawat | Published : June 1, 2026 2:18 PM IST

Medically Verified By: priyanka Singh

yoga for healthy lungs

Yoga for Healthy Lungs: फेफड़े हमारे शरीर के सबसे जरूरी अंगों में से एक है। फेफड़ों का मुख्य काम शरीर की हर कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचाना है। जब फेफड़ों में कोई दिक्कत होती है, तो कई तरह के रोग विकसित होने लगते हैं। अस्थमा, सीओपीडी, टीबी, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया आदि रोग फेफड़ों से जुड़े होते हैं। वैसे तो फेफड़ों के रोग कई कारणों से हो सकते हैं, लेकिन धूम्रपान और वायु प्रदूषण को मुख्य कारण माना जाता है। इसलिए फेफड़ों को हेल्दी रखना बहुत जरूरी होता है। फेफड़ों को मजबूत बनाने और हेल्दी रखने के लिए आप कुछ योगासन कर सकते हैं। आइए, योग एक्सपर्ट प्रियंका सिंह से जानते हैं कि हेल्दी लंग्स के लिए कौन-से योगासन करें?

हेल्दी लंग्स के लिए योग

फेफड़ों को स्वस्थ रखने और फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों से बचने के लिए आप कुछ योगासनों का अभ्यास कर सकते हैं।

1. अनुलोम-विलोम करें

फेफड़ों को स्वस्थ और बीमारियों से बचाने के लिए अनुलोम-विलोम करना बेहद फायदेमंद हो सकता है। इस प्राणायाम को करने से फेफड़ों की कार्यक्षमता में सुधार होता है। इससे रक्त में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है। इसलिए आपको रोज सुबह 10 से 15 मिनट अनुलोम-विलोम जरूर करना चाहिए। इसके लिए आप एक नाक से सांस लें और दूसरे से छोड़ें। रोजाना इस प्राणायाम को करने से फेफड़ों के रोगों से भी बचाव होगा।

2. भ्रामरी प्राणायाम करें

लंग्स को हेल्दी बनाने के लिए आप भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास भी कर सकते हैं। इस प्राणायाम को करने से श्वसन नली को साफ करने में मदद मिलती है। भ्रामरी प्राणायाम करने से फेफड़ों की कार्यक्षमता में भी सुधार होता है। इस प्राणायाम को करने के लिए आप एक शांत वातावरण में बैठ जाएं। अपनी आंखें बंद करें और दानों हाथों के अंगूठों से कानों के बाहरी हिस्से पर हल्का दबाकर बंद कर दें। तर्जनी उंगली को माथे पर, मध्यमा को आंखों के किनारों पर, अनामिका को नाक के पास और कनिष्ठिका को होंठों के नीचे रखें। अब नाक से एक गहरी सांस लें और मुंह बंद करते हुए सांस को धीरे-धीरे बाहर की तरफ छोड़ें।

3. कपालभाति प्राणायाम करें

कपालभाति प्राणायाम के दौरान सांस को बाहर की तरफ छोड़ा जाता है और पेट को अंदर की तरफ खींचना होता है। इस क्रिया से फेफड़ों की कार्यक्षमता में सुधार होता है। इससे गले या फेफड़ों में जमे सारे विषाक्त पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। इस प्राणायाम को करने से श्वसन की मांसपेशियां मजबूत बनती है और इससे लंग्स हेल्दी बने रहते हैं।

4. भुजंगासन करें

लंग्स को हेल्दी बनाने के लिए आप भुजंगासन का अभ्यास भी कर सकते हैं। इस आसन को करने से फेफड़ों की कार्यक्षमता में सुधार होता है। फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों का खतरा भी कम होता है। इस आसन को करने के लिए आप पेट के बल लेट जाएं और अपने हाथों को कंधों के पास रखें। अब हथेलियों पर जोर डालते हुए, छाती से शरीर को ऊपर की तरफ उठाएं। इससे सांस लेने की क्षमता में सुधार होता है और लंग्स हेल्दी बनते हैं।

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Disclaimer: फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए आप इन योगासनों का अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन, अगर आपको फेफड़ों से जुड़ा कोई रोग है, तो बिना एक्सपर्ट की सलाह के योग न करें। वहीं, शुरुआत में कोई भी योग, योग गुरु की देखरेख में ही करें। योग करने से फेफड़ों को मजबूती मिलेगी और मन भी शांत बना रहेगा।