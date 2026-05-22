सुबह पेट साफ नहीं होता तो रोज करें ये 5 योगासन, कब्ज और गैस से मिलेगी राहत

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Written By: Anju Rawat | Published : May 22, 2026 7:22 AM IST
Medically Verified By: priyanka Singh
आजकल कई लोग पेट से जुड़ी समस्याओं जैसे-कब्ज, गैस, अपच और एसिडिटी से परेशान हैं। इनके लिए खराब लाइफस्टाइल, अनियमित खान-पान और कम फिजिकल एक्टिविटी आदि को जिम्मेदार माना जाता है। कई लोग सुबह घंटों टॉयलेट में बैठते हैं, लेकिन फिर भी पेट पूरी तरह साफ नहीं हो पाता है। इसका असर पूरे दिन की ऊर्जा और मूड पर पड़ सकता है। पेट साफ करने के लिए कई लोग आयुर्वेदिक पाउडर और तरह-तरह के सिरप का सेवन करते हैं। जबकि, लंबे समय तक इन्हें लेने से शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे में आप कुछ योगासनों का अभ्यास कर सकते हैं, जिनसे पेट को आसानी से साफ करने में मदद मिल सकती है।
pawanmuktasana
अगर आपको गैस, कब्ज और अपच जैसी समस्याएं रहती हैं तो आप पवनमुक्तासन कर सकते हैं। इस आसन को करने से पेट पर हल्का दबाव पड़ता है। इससे पाचन-तंत्र एक्टिव होता है और पेट से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं। पवनमुक्तासन करने से पेट में फंसी गैस भी आसानी से बाहर निकल जाती है।
balasana
अगर सुबह आपका पेट सही से साफ नहीं होता है, तो बालासन करना फायदेमंद हो सकता है। इस आसन को करने से शरीर और दिमाग रिलैक्स होता है। बालासन करने से पेट और कमर पर भी हल्का दबाव पड़ता है, जिससे पाचन में मदद मिलती है। इससे पेट की मांसपेशियों को आराम मिलता है और सुबह पेट आसानी से साफ होता है। इसलिए कब्ज की समस्या होने पर आपको इस आसान का रोज सुबह अभ्यास करना चाहिए।
bhujangasana
कब्ज और गैस जैसी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए भुजंगासन का अभ्यास भी किया जा सकता है। भुजंगासन करने से पाचन-तंत्र एक्टिव होता है और पेट की मांसपेशियां स्ट्रेच होती हैं। इससे खाना आसानी से डाइजेस्ट होता है और पेट भी साफ हो जाता है।
malasana
कब्ज से परेशान लोगों के लिए मलासन का अभ्यास भी बेहद लाभकारी होता है। मलासन को स्क्वाटिंग पोज भी कहा जाता है। इस आसन को करने से आंतों और पाचन से जुड़ी समस्याएं ठीक होती हैं। मलासन करने से पेट के निचले हिस्से पर असर पड़ता है और मल त्याग में मदद मिलती है।
ardha matsyendrasana
अगर लंबे समय से कब्ज और गैस की समस्या है, तो आप अर्ध मत्स्येन्द्रासन का अभ्यास भी कर सकते हैं। इस आसन को करने से पाचन-तंत्र में सुधार होता है। साथ ही, पेट की ब्लोटिंग और भारीपन को कम करने में भी मदद मिलती है।
Disclaimer: रोज सुबह इन योगासनों का अभ्यास करके आप कब्ज की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन, अगर आपको कोई स्वास्थ्य समस्या है तो इन योगासनों को करने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। साथ ही, शुरुआत में कोई भी योग करें तो एक्सपर्ट की देखरेख में ही करें।