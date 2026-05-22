hamburger icon
A
Read in English
  • Home
  • Yoga
  • सुबह पेट साफ नहीं होता तो रोज करें ये 5 योगासन, कब्ज और गैस से मिलेगी राहत

सुबह पेट साफ नहीं होता तो रोज करें ये 5 योगासन, कब्ज और गैस से मिलेगी राहत

अगर आपका सुबह सही से पेट साफ नहीं होता है, तो आपको कुछ योगासनों का अभ्यास जरूर करना चाहिए। योग करने से पेट की मांसपेशियों पर दबाव पड़ता है और पेट साफ करने में मदद मिलती है।

WrittenBy

Written By: Anju Rawat | Published : May 22, 2026 7:22 AM IST

WrittenBy

Medically Verified By: priyanka Singh

thehealthsite.com top news

yoga for constipation

आजकल कई लोग पेट से जुड़ी समस्याओं जैसे-कब्ज, गैस, अपच और एसिडिटी से परेशान हैं। इनके लिए खराब लाइफस्टाइल, अनियमित खान-पान और कम फिजिकल एक्टिविटी आदि को जिम्मेदार माना जाता है। कई लोग सुबह घंटों टॉयलेट में बैठते हैं, लेकिन फिर भी पेट पूरी तरह साफ नहीं हो पाता है। इसका असर पूरे दिन की ऊर्जा और मूड पर पड़ सकता है। पेट साफ करने के लिए कई लोग आयुर्वेदिक पाउडर और तरह-तरह के सिरप का सेवन करते हैं। जबकि, लंबे समय तक इन्हें लेने से शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे में आप कुछ योगासनों का अभ्यास कर सकते हैं, जिनसे पेट को आसानी से साफ करने में मदद मिल सकती है।

सुबह पेट साफ करने के लिए योगासन

pawanmuktasana pawanmuktasana

1. पवनमुक्तासन

अगर आपको गैस, कब्ज और अपच जैसी समस्याएं रहती हैं तो आप पवनमुक्तासन कर सकते हैं। इस आसन को करने से पेट पर हल्का दबाव पड़ता है। इससे पाचन-तंत्र एक्टिव होता है और पेट से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं। पवनमुक्तासन करने से पेट में फंसी गैस भी आसानी से बाहर निकल जाती है।

Also Read

balasana balasana

2. बालासन

अगर सुबह आपका पेट सही से साफ नहीं होता है, तो बालासन करना फायदेमंद हो सकता है। इस आसन को करने से शरीर और दिमाग रिलैक्स होता है। बालासन करने से पेट और कमर पर भी हल्का दबाव पड़ता है, जिससे पाचन में मदद मिलती है। इससे पेट की मांसपेशियों को आराम मिलता है और सुबह पेट आसानी से साफ होता है। इसलिए कब्ज की समस्या होने पर आपको इस आसान का रोज सुबह अभ्यास करना चाहिए।

bhujangasana bhujangasana

3. भुजंगासन

कब्ज और गैस जैसी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए भुजंगासन का अभ्यास भी किया जा सकता है। भुजंगासन करने से पाचन-तंत्र एक्टिव होता है और पेट की मांसपेशियां स्ट्रेच होती हैं। इससे खाना आसानी से डाइजेस्ट होता है और पेट भी साफ हो जाता है।

malasana malasana

4. मलासन

कब्ज से परेशान लोगों के लिए मलासन का अभ्यास भी बेहद लाभकारी होता है। मलासन को स्क्वाटिंग पोज भी कहा जाता है। इस आसन को करने से आंतों और पाचन से जुड़ी समस्याएं ठीक होती हैं। मलासन करने से पेट के निचले हिस्से पर असर पड़ता है और मल त्याग में मदद मिलती है।

ardha matsyendrasana ardha matsyendrasana

5. अर्ध मत्स्येन्द्रासन

अगर लंबे समय से कब्ज और गैस की समस्या है, तो आप अर्ध मत्स्येन्द्रासन का अभ्यास भी कर सकते हैं। इस आसन को करने से पाचन-तंत्र में सुधार होता है। साथ ही, पेट की ब्लोटिंग और भारीपन को कम करने में भी मदद मिलती है।

योग करते समय किन बातों का रखें ध्यान?

  • योग हमेशा सुबह खाली पेट करना चाहिए।
  • अगर पीठ, घुटनों या पेट से जुड़ी गंभीर समस्याएं हैं, तो एक्सपर्ट की राय लें।
  • योग के साथ पर्याप्त पानी और फाइबर युक्त आहार लेना भी जरूरी है।

Disclaimer: रोज सुबह इन योगासनों का अभ्यास करके आप कब्ज की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन, अगर आपको कोई स्वास्थ्य समस्या है तो इन योगासनों को करने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। साथ ही, शुरुआत में कोई भी योग करें तो एक्सपर्ट की देखरेख में ही करें।

Add The Health Site as a Preferred Source Add The Health Site as a Preferred Source
अंजू रावत

अंजू रावत

अंजू रावत एक अनुभवी हेल्थ, फिटनेस, रिलेशनशिप, ब्यूटी और लाइफस्टाइल लेखक हैं, जिन्हें इन विषयों पर लिखने ... Read More