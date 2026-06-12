शरीर को ठंडा रखता है ये प्राणायाम, रोज सुबह करने से मिलेगा फायदा

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Written By: Anju Rawat | Published : June 12, 2026 12:35 PM IST
Medically Verified By: priyanka Singh
गर्मियों के मौसम में बढ़ता तापमान, तेज धूप और उमस शरीर पर बुरा असर डाल सकते हैं। कई लोगों को इस दौरान थकान, चिड़चिड़ापन, अधिक प्यास लगना और शरीर में गर्मी महसूस होने जैसी समस्याएं होने लगती हैं। ऐसे में योग और प्राणायाम का अभ्यास करना फायदेमंद हो सकता है। इसके लिए आप शीतली प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। इस प्राणायाम को करने से शरीर को ठंडक मिलती है। इससे मन शांत होता है और मानसिक तनाव से भी राहत मिलती है।
दरअसल, शीतली प्राणायाम करने के लिए जीभ को मोड़ा जाता है और सांस अंदर भरी जाती है। जब यह सांस या हवा अंदर जाती है, तो ठंडक का अहसास होता है। इससे मन को शांति मिलती है और शरीर भी रिलैक्स फील करता है। इस प्राणायाम को करने से शरीर का तापमान तुरंत कम होता है और गर्मी से राहत मिलती है।
Disclaimer: गर्मी के मौसम में मन और शरीर को शांत रखने के लिए आप शीतली प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। शीतली प्राणायाम करने से शरीर को ठंडक मिलेगी और गर्मी से जुड़ी समस्याओं से बचाव करने में मदद मिल सकती है। लेकिन, शुरुआत में इस प्राणायाम को करने में आपको मुश्किल आ सकती है। इसलिए, शुरुआत में एक्सपर्ट की देखरेख में इस प्राणायाम को करना फायदेमंद हो सकता है।