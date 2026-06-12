शरीर को ठंडा रखता है ये प्राणायाम, रोज सुबह करने से मिलेगा फायदा

गर्मियों में शरीर को ठंडा रखने के लिए इस प्राणायाम को करना बेहद फायदेमंद हो सकता है। इससे मन भी शांत होगा और गर्मी से भी राहत मिलेगी। जानें, इस प्राणायाम को करने का सही तरीका-

Written By: Anju Rawat | Published : June 12, 2026 12:35 PM IST

Medically Verified By: priyanka Singh

sheetali pranayama

गर्मियों के मौसम में बढ़ता तापमान, तेज धूप और उमस शरीर पर बुरा असर डाल सकते हैं। कई लोगों को इस दौरान थकान, चिड़चिड़ापन, अधिक प्यास लगना और शरीर में गर्मी महसूस होने जैसी समस्याएं होने लगती हैं। ऐसे में योग और प्राणायाम का अभ्यास करना फायदेमंद हो सकता है। इसके लिए आप शीतली प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। इस प्राणायाम को करने से शरीर को ठंडक मिलती है। इससे मन शांत होता है और मानसिक तनाव से भी राहत मिलती है।

शीतली प्राणायाम कैसे करें?

इस प्राणायाम को करने के लिए आप किसी शांत वातावरण में बैठ जाएं।

अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और आरामदायक स्थिति में बैठें।

अब जीभ को बाहर निकालकर, उसे ट्यूब की तरह मोड़ें।

मुड़ी हुई जीभ से धीरे-धीरे गहरी सांस अंदर लें।

सांस भरने के बाद मुंह को बंद कर दें।

इसके बाद, सांस को धीरे-धीरे नाक के माध्यम से बाहर छोड़ें।

इस प्रक्रिया को आप 5 से 10 बार दोहरा सकते हैं।

शरीर को ठंडक कैसे पहुंचाती है शीतली प्राणायाम?

दरअसल, शीतली प्राणायाम करने के लिए जीभ को मोड़ा जाता है और सांस अंदर भरी जाती है। जब यह सांस या हवा अंदर जाती है, तो ठंडक का अहसास होता है। इससे मन को शांति मिलती है और शरीर भी रिलैक्स फील करता है। इस प्राणायाम को करने से शरीर का तापमान तुरंत कम होता है और गर्मी से राहत मिलती है।

शीतली प्राणायाम के फायदे

इस प्राणायाम को करने से शरीर को ठंडक मिलती है। इसे कूलिंग ब्रीद भी कहा जाता है।

शीतली प्राणायाम करने से तनाव और चिंता कम होती है। इससे नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है और आपको अच्छा फील होगा।

शीतली प्राणायाम करने से मन शांत हो सकता है। इससे एकाग्रता बढ़ाने में भी मदद मिल सकती है।

मिल सकती है। इस प्राणायाम को करने से गुस्सा शांत होता है और चिड़चिड़ापन भी कम होता है।

इससे फेफड़ों की कार्यक्षमता में सुधार होता है।

Disclaimer: गर्मी के मौसम में मन और शरीर को शांत रखने के लिए आप शीतली प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। शीतली प्राणायाम करने से शरीर को ठंडक मिलेगी और गर्मी से जुड़ी समस्याओं से बचाव करने में मदद मिल सकती है। लेकिन, शुरुआत में इस प्राणायाम को करने में आपको मुश्किल आ सकती है। इसलिए, शुरुआत में एक्सपर्ट की देखरेख में इस प्राणायाम को करना फायदेमंद हो सकता है।