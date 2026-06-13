योग करना चाहते हैं तो इन 5 योगासनों से करें शुरुआत, आसान का इनका प्रोसेस

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Written By: Anju Rawat | Published : June 13, 2026 9:31 AM IST
Medically Verified By: priyanka Singh
Yoga Poses for Beginners: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में फिट और स्वस्थ रहने के लिए योग एक बेहतरीन तरीका है। योग करने से शरीर को मजबूती मिलती है और स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स भी रोजाना योग करने की सलाह देते हैं। योग करने से न सिर्फ शारीरिक सेहत में सुधार होता है, बल्कि मानसिक हेल्थ भी बेहतर हो सकती है। इसलिए अगर आपने अभी तक योग शुरू नहीं किया है, तो अब करना शुरू कर दें। रोजाना योग करने से कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं से बचा जा सकता है। आइए, योग एक्सपर्ट प्रियंका सिंह से जानते हैं कि शुरुआत में कौन-से योगासन करने चाहिए?
अगर आप योग की शुरुआत कर रहे हैं, तो ताड़ासन से शुरू कर सकते हैं। ताड़ासन को सबसे आसान माना जाता है और इससे शरीर फ्लैक्सिबल होता है। अगर कुछ दिनों तक रोजाना ताड़ासन का अभ्यास करेंगे, तो इससे शरीर दूसरे आसन के लिए भी तैयार होगा। इस आसन को करने के लिए आप सीधे खड़े हो जाएं। अपने दोनों पैरों को आपस में मिलाएं। अब सांस लेते हुए हाथों को ऊपर उठाएं। एड़ियों को ऊपर उठाकर पूरे शरीर को खींचें। इस अवस्था में कुछ सेकेंड तक रुकें और फिर सामान्य स्थिति में आ जाएं। इस आसन को करने से शरीर का संतुलन बेहतर हो सकता है। रीढ़ की हड्डी मजबूत बन सकती है और शरीर के दर्द को कम करने में भी मदद मिल सकती है।
जो लोग योग की शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए वृक्षासन का अभ्यास करना सबसे सही है। इस आसन को करने से एकाग्रता बढ़ सकती है और ध्यान केंद्रित करने में मदद मिल सकती है। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं। अब दाएं पैर को मोड़कर बाईं जांघ पर रखें। अपने दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में सिर के ऊपर ले जाएं। इसके बाद, शरीर का संतुलन बनाने की कोशिश करें। कुछ सेकेंड तक इस अवस्था में रहें और इसके बाद बाएं पैर को मोड़कर दाईं जांघ पर रखें। इस प्रोसेस को 5-6 बार रिपीट करें। इस आसन को करने से पैरों की मांसपेशियां मजबूत हो सकती हैं और मेंटल हेल्थ में भी सुधार हो सकता है।
योग की शुरुआत करने वाले लोगों के लिए भुजंगासन का अभ्यास करना भी बेहतर माना जाता है। इस आसन को रोजाना करने से पीठ और कमर की मांसपेशियां मजबूत बन सकती हैं। इस आसन को करने के लिए पेट के बल लेट जाएं। अपनी हथेलियों को कंधों के पास रखें। सांस लेते हुए धीरे-धीरे सिर और छाती को ऊपर उठाएं। इस अवस्था में कुछ देर रुकें और फिर सामान्य स्थिति में वापस आ जाएं। इस आसन को रोजाना करने से बॉडी फ्लैक्सिबल होती है और कमर दर्द में भी आराम मिल सकता है। भुजंगासन को फेफड़ों की सेहत के लिए भी फायदेमंद माना जाता है।
वज्रासन से भी आप योग की शुरुआत कर सकते हैं। इस आसन को करना भी काफी आसान है। आप खाना खाने के बाद रोजाना इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। इसके लिए आप घुटनों को मोड़कर एड़ियों पर बैठ जाएं। अपने दोनों हाथ घुटनों पर रखें। इस दौरान अपनी पीठ और कमर सीधी रखें। इस अवस्था में 5 से 10 मिनट तक बैठे रहना फायदेमंद हो सकता है। वज्रासन करने से पाचन बेहतर हो सकता है और गैस-अपच से राहत मिल सकती है। वज्रासन मन को शांत करने में भी मदद कर सकता है।
योग की शुरुआत कर रहे हैं, बालासन का अभ्यास करना फायदेमंद हो सकता है। इस आसन को करने से मन को शांति मिलती है। इस आसन को करने के लिए आप घुटनों के बल बैठ जाएं। शरीर को आगे झुकाएं और माथे को जमीन पर टिकाएं। अपने दोनों हाथों को आगे की ओर फैलाएं। गहरी सांस लेते हुए कुछ मिनट तक इसी स्थिति में रहें। फिर धीरे-धीरे सामान्य अवस्था में आ जाएं। इस आसन को करने से तनाव और थकान कम करने में मदद मिल सकती है। पीठ और कंधों को आराम मिल सकता है और मानसिक शांति भी बनी रहती है।
PubMed पर छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, रोजाना योग करने से शरीर को कई लाभ मिलते हैं। जैसे-
Disclaimer: आपको भी रोजाना योग जरूर करना चाहिए। योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है और मानसिक सेहत में भी सुधार होता है। लेकिन, अगर आप अभी योग की शुरुआत कर रहे हैं तो शुरू में योग गुरु की देखरेख में ही करें।