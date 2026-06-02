रात को सोते समय करें ये 5 योगासन, आएगी अच्छी नींद और मूड रहेगा बेहतर

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Written By: Anju Rawat | Published : June 2, 2026 3:03 PM IST
Yoga for Night: क्या आपको रात में सही से नींद नहीं आती है? आप भी रातभर करवट लेते रहते हैं? अगर हां, तो अच्छी नींद के लिए आप रोजाना योग करना शुरू कर सकते हैं। योग करने से शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है और मानसिक सेहत में भी सुधार होता है। योग करने से नींद अच्छी आती है। अगर आप रोजाना योग करेंगे, तो इससे मानसिक शांति मिलती है और स्ट्रेस कम होता है। रोजाना योगाभ्यास करने से आपको अच्छी नींद में मदद मिल सकती है। आइए, योग एक्सपर्ट प्रियंका सिंह से जानते हैं कि रात में कौन-से योगासन करने चाहिए?
अगर आपको रात में नींद नहीं आती है, तो इन योगासनों का अभ्यास कर सकते हैं।
रात को सोते समय आपको बालासन का अभ्यास भी करना चाहिए। बालासन करने से मन शांत होता है और स्ट्रेस लेवल भी कम होता है। इस आसन को करने के लिए आप घुटनों के बल बैठ जाएं। अब हाथों को आगे की तरफ लाते हुए झुकें और माथे को जमीन पर टिकाएं। इस अवस्था में कुछ देर ऐसे ही बन रहें। इस आसान को करने से नसों को शांति मिलती है और रीढ़ की हड्डी भी स्ट्रेच होती है।
रात को सोते समय शवासन करना भी फायदेमंद होता है। शवासन करने के लिए पीठ के बल सीधे लेट जाएं। हाथों को सीधा रखें और हथेलियों को ऊपर की तरफ रखें। इस दौरान गहरी सांस लें और शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। कुछ देर तक इसी अवस्था में रहें और फिर सो जाएं। शवासन करने से शरीर को आराम मिलता है और नींद भी अच्छी आती है।
रात को खाना खाने के बाद वज्रासन का अभ्यास जरूर करना चाहिए। आप घुटनों को मोड़कर एड़ियों पर बैठ जाएं। इस दौरान रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और हथेलियों को जांघों पर रखें। इस अवस्था में 5 मिनट तक बैठे रहें और फिर नॉर्मल स्थिति में आ जाएं। वज्रासन में बैठने से पाचन क्रिया दुरुस्त होती है। इस आसन को करने से गैस, अपच और एसिडिटी जैसी समस्याओं में भी आराम मिलता है।
रात को सोते समय सुप्त बद्ध कोणासन का अभ्यास करना फायदेमंद माना जाता है। इस आसन को करने के लिए आप पीठ के बल लेट जाएं। पैरों के तलवों को आपस में मिलाएं और घुटनों को बाहर की तरफ रखें। आप चाहें तो घुटनों के नीचे तकिया भी लगा सकते हैं। इस आसन को करने से पूरे शरीर को आराम मिलेगा और नींद अच्छी आएगी।
रात को 5 से 10 मिनट आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। मेडिटेशन करने से मन शांत होता है, इससे स्ट्रेस कम होता है और रात में नींद अच्छी आती है। अगर आप रात को मेडिटेशन करके सोएंगे, तो इससे सुबह मूड भी बेहतर बना रहेगा। रोजाना मेडिटेशन करने से कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं में भी आराम मिलता है।
Disclaimer: अगर आपको रात में सही से नींद नहीं आती है, तो आपको इन योगासनों का अभ्यास जरूर करना चाहिए। रोजाना योग करने से मानसिक शांति मिलती है और शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। लेकिन, शुरुआत में कोई भी योग करने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें।