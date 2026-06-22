रात में नींद नहीं आती? रोज सोने से पहले करें ये 3 योगासन

रात में नींद के लिए बेचैनी रहते हैं, तो इन 3 योगासनों का अभ्यास शुरू कर सकते हैं। इनकी मदद से मन को शांत करने में मदद मिलेगी और नर्वस सिस्टम भी सही से काम करेगा।

Medically Verified By: priyanka Singh

good sleep yoga

Yoga for Good Sleep: रात में सही से नींद नहीं आती? बार-बार नींद टूटती है? अगर हां, तो इसका मतलब है कि आपको गहरी और अच्छी नींद नहीं आ रही है। इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप कुछ योगासनों की मदद से अच्छी नींद ला सकते हैं। जी हां, अगर आप रोज रात को सोते समय इन 3 योगासनों का अभ्यास करेंगे, तो इनसे मन रिलैक्स होगा और थकान-तनाव कम हो सकता है। इससे अच्छी नींद आ सकती है और अगली सुबह फ्रेशनेस के साथ हो सकती है। आइए, योग एक्सपर्ट प्रियंका सिंह से जानते हैं कि अच्छी नींद के लिए कौन-से योगासन करने चाहिए?

अच्छी नींद के लिए योग

अगर आपको रात में अच्छी नींद चाहिए, तो रोज सोने से पहले इन योगासनों का अभ्यास करना फायदेमंद हो सकता है।

1. बालासन

अगर आपको रात में सही से नींद नहीं आती है, तो आप रात को सोते समय बालासन का अभ्यास कर सकते हैं। इन आसन को करने से तनाव और चिंता कम हो सकती है। इससे नर्वस सिस्टम शांत होता है और मन रिलैक्स होता है। सोने से पहले 2 से 5 मिनट तक बालासन करने से गहरी नींद में मदद मिल सकती है।

इस आसन को करने के लिए घुटनों के बल बैठ जाएं। कूल्हों को एड़ियों पर टिकाएं। दोनों घुटनों के बीच थोड़ा अंतर रखें। अब गहरी सांस छोड़ते हुए शरीर को आगे झुकाएं। माथे को जमीन पर रखें और दोनों हाथों को सामने की तरफ फैलाएं। धीरे-धीरे सांस लेते हुए वापस सामान्य स्थिति में आ जाएं।

2. विपरीत करनी आसन

रात में अच्छी नींद के लिए आप विपरीत करनी आसन कर सकते हैं। इस आसन को करने से थकान दूर होती है और मन शांत रहता है। तनाव कम होता है और नर्वस सिस्टम सही रहता है। ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर होता है, इससे अच्छी नींद में मदद मिल सकती है।

इस आसन को करने के लिए दीवार के पास बैठ जाएं और पीठ के बल लेट जाएं। अब दोनों पैरों को ऊपर उठाकर दीवार से सटा लें। अपने हाथों को शरीर के बगल में रखें। इस दौरान धीरे-धीरे गहरी सांस लें और 5–10 मिनट तक इसी स्थिति में रहें। इससे आपको कुछ ही देर में धीरे-धीरे नींद आने लगेगी।

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3. सेतुबंधासन

सही से नींद नहीं आती है तो सेतुबंधासन का अभ्यास करना फायदेमंद हो सकता है। इस आसन को करने से शरीर में रक्त का संचार सही से होता है और इससे अच्छी और गहरी नींद में मदद मिलती है। इससे पीठ, गर्दन और कंधों की जकड़न कम होती है।

इस आसन को करने के लिए पीठ के बल लेट जाएं और घुटनों को मोड़ लें। हाथों को शरीर के बगल में सीधा रखें। सांस लेते हुए धीरे-धीरे कूल्हों और कमर को ऊपर उठाएं। इस दौरान शरीर का संतुलन बनाए रखें। 15–30 सेकेंड तक इस स्थिति में रहें और सामान्य रूप से सांस लेते रहें।

योग एक्सपर्ट प्रियंका सिंह बताती हैं कि बालासन, सेतुबंधासन और विपरीत करनी आसन सभी लोगों के लिए सुरक्षित नहीं होते हैं। इसलिए कोई भी योग शुरू करने से पहले एक बार योग एक्सपर्ट की राय जरूर लें। खासकर, अगर आपको पीठ दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ग्लूकोमा, हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं हैं, तो एक्सपर्ट की राय लेना जरूरी है।

नींद के लिए योग कैसे फायदेमंद है?

Harvard Health की रिपोर्ट के अनुसार, योग करने से शरीर और मन शांत होता है। इससे बेहतर नींद लेने में मदद मिल सकती है। एक सर्वे के मुताबिक, योग करने वाले 55 फीसदी से अधिक लोगों को अच्छी नींद में मदद मिली। जबकि, 85 फीसदी लोगों का तनाव भी कम हुआ।

Disclaimer: रात को इन योगासनों का अभ्यास करना लाभकारी हो सकता है। इन योगासनों को करने से मन रिलैक्स होता है और थकान दूर हो सकती है। इससे आपको अच्छी नींद में मदद मिल सकती है। लेकिन, योग अनिद्रा का इलाज नहीं है। इसलिए अगर आपको लंबे समय से नींद से जुड़ी समस्याएं है, तो डॉक्टर से मिलना ही बेहतर विकल्प है।