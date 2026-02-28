रोज सुबह 15 से 20 मिनट करें प्राणायाम, सेहत को मिलेंगे कई जबरदस्त फायदे

Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Pranayama Benefits in Hindi: आज की तेज रफ्तार और तनावपूर्ण जीवनशैली में स्वस्थ रहना एक बड़ी चुनौती बन चुका है। अनियमित खान-पान, नींद की कमी, मानसिक दबाव और शारीरिक निष्क्रियता धीरे-धीरे शरीर और मन, दोनों को कमजोर कर रहे हैं। ऐसे में स्वस्थ और बीमारियों से मुक्त रहने के लिए प्राणायाम करना बहुत जरूरी माना जाता है। रोज सुबह केवल 15 से 20 मिनट प्राणायाम करने से शरीर और मन शांत रहता है। प्राणायाम करने से स्ट्रेस दूर होता है और मानसिक शांति बनी रहती है। प्राणायाम का उद्देश्य श्वास को नियंत्रित करके शरीर में प्राण ऊर्जा का संतुलन बनाना है। आइए, जानते हैं कि अगर आप रोजाना 15 मिनट प्राणायाम करेंगे, तो शरीर में क्या बदलाव होगा?
प्राणायाम करने से फेफड़ों को मजबूती मिलती है। प्राणायाम का सबसे बड़ा लाभ श्वसन-तंत्र को मिलता है। गहरी सांस लेने से फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ती है। इसलिए आपको अनुलोम-विलोम, कपालभाति और भस्त्रिका जैसे प्राणायाम जरूर करने चाहिए। प्राणायाम करने से अस्थमा, एलर्जी और सर्दी-जुकाम जैसी समस्याओं में राहत मिलती है। नियमित अभ्यास से ऑक्सीजन का स्तर बेहतर होता है और इससे शरीर के प्रत्येक अंग को पर्याप्त ऊर्जा मिलती है।
आज के दौर में तनाव एक आम समस्या बन चुकी है। प्राणायाम मन शांत होता है और मेंटल हेल्थ में सुधार होता है। अगर आप रोज सुबह 15 से 20 मिनट योगा करेंगे, तो इससे तनाव, चिंता और डिप्रेशन जैसी समस्याएं दूर होंगी। प्राणायाम करने से मस्तिष्क में सकारात्मक हार्मोन का स्राव बढ़ता है। वहीं, गहरी सांस लेने से नर्वस सिस्टम शांत होता है और कोर्टिसोल (तनाव हार्मोन) का स्तर घटता है।
नियमित प्राणायाम करने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है और दिल की धड़कन सामान्य रहती है। यह रक्त संचार को बेहतर बनाता है और धमनियों को सही बनाए रखने में मदद करता है। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर या हृदय संबंधी समस्याएं हैं, उनके लिए हल्के और प्राणायाम जरूर करना चाहिए। लेकिन, अगर आपको कोई हृदय संबंधी गंभीर बीमारी है, तो डॉक्टर की सलाह पर ही प्राणायाम करें।
रोज सुबह 15 से 20 मिनट प्राणायाम करने से पाचन-तंत्र में भी सुधार होता है। कपालभाति जैसे प्राणायाम पेट की मांसपेशियों को एक्टिव करते हैं। इससे पाचन क्रिया बेहतर होती है। प्राणायाम करने से गैस, कब्ज और अपच जैसी समस्याओं में राहत मिलती है। सुबह के समय प्राणायाम करने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है और शरीर से विषैले तत्व बाहर निकलने में मदद मिलती है।
रोज सुबह 15 से 20 मिनट प्राणायाम करने से त्वचा का निखार भी बढ़ता है। प्राणायाम करने से ब्लड सर्कुलेशन में सुधार होता है और त्वचा की चमक कई गुना बढ़ जाती है। प्राणायाम करने से शरीर से विषैले तत्व बाहर निकलते हैं और मुंहासों से छुटकारा मिलता है। रोजाना प्राणायाम करने से त्वचा की रंगत भी साफ होती है।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
