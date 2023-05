Yoga Strap के साथ किए जाने वाले ये 5 योगासन शरीर के लिए हैं डबल फायदेमंद, जानें इनके बारे में

Best yoga poses to practice with strap: कुछ प्रकार के योग हैं, जिनका अभ्यास योगा स्ट्रैप के साथ करना और ज्यादा फायदेमंद रहता है। इस लेख में जानें ऐसे योगासनों के बारे में जिनका अभ्यास योगा स्ट्रैप के साथ करना चाहिए।

What yoga poses are best for yoga strap in hindi: योग ऋषि-मुनियों के प्राचीन भारत से चला आ रहा है और आज भी इसका प्रभाव हमारे शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर उतना ही प्रभावी है। प्राचीन भारत से चला आ रहा यह प्राचीन स्वास्थ्य अभ्यास आज पूरी दुनिया में फैल चुका है और लोग इससे होने वाले फायदों से प्रभावित भी हैं। समय के साथ-साथ इसमें कुछ बदलाव भी किए गए और कुछ नए योगाभ्यास और तकनीकों को भी इसमें जोड़ा गया। कुछ नए डिवाइस भी योग के साथ जोड़े गए जिससे इसका फायदा और ज्यादा होने लगा। आजकल आप योग क्लास लेने जाते हैं, जो वहां पर आपको बॉल और स्ट्रैप्स रखे दिखते होंगे। योगा स्ट्रैप्स बेहद फायदेमंद उपकरण है और इसके साथ योग करना और ज्यादा फायदा देता है। इस लेख में हम आपको 5 ऐसे ही योगासनों के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें योगा स्ट्रैप के साथ करना होता है और यह ज्यादा फायदेमंद रहता है।

जानू शीर्षासन (Janu sirsasana with strap)

स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथिंग के लिए सबसे बेस्ट योगासनों में एक जानू शीर्षासन भी है, जिसके इस्तेमाल से कई फायदे हो सकते हैं। लेकिन योगा स्ट्रैप के साथ इसका अभ्यास करन से यह और ज्यादा स्ट्रेचिंग व स्ट्रेंथ प्रदान करता है। डायबिटीज, गैस्ट्राइटिस और आईबीएस जैसी बीमारियों से निपटन के लिए जानू शीर्षासन योग का अभ्यास स्ट्रैप के साथ ही करना चाहिए।

सुप्त पादंगुष्ठासन (Supta padangusthasana with strap)

घुटने, कूल्हे और कमर से जोड़ों में किसी प्रकार का दर्द या तकलीफ को कम करने के लिए सुप्त पादंगुष्ठासन अभ्यास करना काफी फायदेमंद हो सकता है। इसके साथ-साथ सुप्त पादंगुष्ठासन का अभ्यास यदि योग स्ट्रैप की मदद से किया जाए तो यह और भी ज्यादा फायदेमंद रहता है। रोजाना योगा स्ट्रैप के साथ सुप्त पादंगुष्ठासन अभ्यास करने से घुटने, कूल्हे और कमर के जोड़ों में होने वाला दर्द ठीक हो जाता है।

उत्थित हस्त पादंगुष्ठासन (Utthita hasta padangusthasana with strap)

योगा स्ट्रैप के साथ सबसे ज्यादा किए जाने वाले योगासनों में एक उत्थित हस्त पादंगुष्ठासन भी शामिल है। योगा स्ट्रैप के साथ इस योगासन का अभ्यास करने से हाथ और पैर की मांसपेशियां स्ट्रेच होती हैं और खूब फायदा मिलता है। जिन लोगों को जांघ की मांसपेशियों में दर्द की शिकायत रहती है, उनके लिए यह योगासन काफी फायदेमंद हो सकता है।

प्रसारित पादोत्तनासन (Prasarita padottanasana with strap)

यह एक ऐसी योग मुद्रा है, जो शरीर की लगभग हर एक मांसपेशी को स्ट्रेच करने में मदद करता है। पीठ, जांघ और कंधे की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए प्रसारित पादोत्तनासन योगाभ्यास करना बेहद फायदेमंद रहता है। साथ ही यदि इस योगासन का अभ्यास योगा स्ट्रैप के साथ किया जाए तो यह और ज्यादा फायदा देता है।

पश्चिमोत्तानासन (Paschimottanasana with strap)

जिन लोगों को कमर में दर्द रहता है, उनके लिए पश्चिमोत्तानासन अभ्यास करना काफी फायदेमंद रहता है। पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास योगा स्ट्रैप के साथ करना और ज्यादा फायदेमंद होता है। हफ्ते में एक या दो दिन पश्चिमोत्तानासन योग का अभ्यास योगा स्ट्रैप् के साथ जरूर करना चाहिए।

हालांकि, यदि आप योगा स्ट्रैप का पहली बार इस्तेमाल करने जा रहे हैं, तो इस बारे में किसी अच्छे योग प्रशिक्षक से संपर्क करें। ऐसा इसलिए क्योंकि योगा स्ट्रैप के साथ यह योग अभ्यास करना ज्यादा अच्छा लगता है।

