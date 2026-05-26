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रोज सुबह 10 से 15 मिनट करें शीतली प्राणायाम, शरीर को मिलेंगे कई जबरदस्त फायदे

स्वस्थ रहने के लिए आप रोज सुबह 10 मिनट शीतली प्राणायाम कर सकते हैं। इससे कई तरह की समस्याओं से बचा जा सकता है। जानें, इसके स्टेप्स-

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Written By: Anju Rawat | Published : May 26, 2026 7:10 AM IST

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Medically Verified By: priyanka Singh

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sheetali pranayama

Sheetali Pranayama:  स्वस्थ रहने के लिए अच्छी डाइट के साथ ही योग और प्राणायाम करना भी बहुत जरूरी होता है। रोजाना प्राणायाम करने से कई तरह के शारीरिक और मानसिक लाभ मिलते हैं। अगर आप रोज सुबह 10 से 15 मिनट निकालकर शीतली प्राणायाम करें, तो गर्मी से राहत पा सकते हैं। शीतली प्राणायाम करने से शरीर को ठंडक मिलती है और इससे मन भी शांत होता है। इस प्राणायाम को करने से नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है। इसलिए आप रोजाना इसका अभ्यास जरूर करें। आइए,  योग एक्सपर्ट प्रियंका सिंह से जानते हैं कि शीतली प्राणायाम करने से क्या होता है?

शीतली प्राणायाम करने के फायदे

शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए आपको शीतली प्राणायाम का अभ्यास जरूर करना चाहिए। इस प्राणायाम को करने से कई रोगों से बचाव होता है और मेंटल हेल्थ में भी सुधार होता है।

शरीर को मिलेगी ठंडक

शीतली प्राणायाम करने से शरीर को काफी ठंडक महसूस होती है। यह शरीर के तापमान को कम करने में मदद करता है। अगर आप गर्मी में इस प्राणायाम का रोजाना अभ्यास करेंगे, तो इससे गर्मी और लू से राहत मिल सकती है।

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स्ट्रेस होगा कम

अगर आप हर वक्त तनाव, डिप्रेशन या एंग्जाइटी से घिरे रहते हैं, तो शीतली प्राणायाम करना फायदेमंद हो सकता है। इस प्राणायाम को करने से तनाव और एंग्जाइटी से राहत मिलती है। दरअसल, इस प्राणायाम को करने से मन शांत होता है और तनाव कम करने में मदद मिलती है। रोज सुबह शीतली प्राणायाम करने से नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है।

एसिडिटी से राहत दिलाए

एसिडिटी की वजह से पेट और सीने में जलन जैसी समस्या होने लगती है। ऐसे में शीतली प्राणायाम का अभ्यास करना फायदेमंद हो सकता है। इस आसन को करने से पेट की जलन में आराम मिलता है। साथ ही, पाचन-तंत्र से जुड़ी समस्याओं से भी राहत मिलती है। कुछ दिनों तक रोज सुबह शीतली प्राणायाम करने से गर्मी की वजह से होने वाली समस्याओं को भी कम करने में मदद मिल सकती है।

नींद अच्छी आती है

अगर आप रोज सुबह शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, तो इससे अच्छी नींद में मदद मिल सकती है। इस प्राणायाम को करने से माइंड रिलैक्स होता है और अनिद्रा की समस्या से राहत मिलती है। अगर आपको रात में सही से नींद नहीं आती है, तो आप इस प्राणायाम को रोजाना जरूर करें।

शीतली प्राणायाम कैसे करें?

  • शीतली प्राणायाम करने के लिए आप किसी आरामदायक मुद्रा में बैठ जाएं।
  • हाथों को घुटनों पर रखें, हथेलियों को ऊपर की तरफ रखें।
  • अब जीभ को थोड़ा-सा बाहर निकालें। दोनों किनारों से मोडें और एक पाइप जैसा आकार बनाएं।
  • इसके बाद, हवा को अंदर की तरफ खीचें। जीभ के जरिए धीरे-धीरे गहरी सांस अंदर की तरफ लें।
  • इससे आपको एक ठंडी हवा का अहसास होगा। इसके बाद जीभ को अंदर कर लें और मुंह बंद करें।
  • फिर दोनों नासिका छिद्रों ने धीरे-धीरे सांस बाहर छोड़ दें।
  • इस तरह आप शीतली प्राणायाम को 5 से 7 बाहर दोहरा सकते हैं।

इन लोगों को नहीं करना चाहिए शीतली प्राणायाम

  • अगर आपको सर्दी-खांसी या ठंड लगने जैसी समस्याएं हो तो इस प्राणायाम को करने से बचें।
  • लो बीपी और अस्थमा के मरीजों को भी शीतली प्राणायाम नहीं करना चाहिए।
  • बहुत ठंडे मौसम में इस प्राणायाम को करने से बचना चाहिए।

Disclaimer: गर्मी में शरीर को ठंडक प्रदान करने और मन को शांत रखने के लिए आप शीतली प्राणायाम कर सकते हैं। इस प्राणायाम को करने से कई लाभ मिलते हैं। शुरुआत में इस प्राणायाम को करने में मुश्किल हो सकती है, इसके लिए आप योग गुरु की मदद ले सकते हैं।

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अंजू रावत

अंजू रावत

अंजू रावत एक अनुभवी हेल्थ, फिटनेस, रिलेशनशिप, ब्यूटी और लाइफस्टाइल लेखक हैं, जिन्हें इन विषयों पर लिखने ... Read More