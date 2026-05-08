रोज सुबह 10 मिनट करें कपालभाति, शरीर को मिलेंगे ये 5 फायदे

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Written By: Anju Rawat | Published : May 8, 2026 2:48 PM IST
Medically Verified By: priyanka Singh
Kapalbhati Benefits in Hindi: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव, मोटापा, थकान और पाचन से जुड़ी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे में योग और प्राणायाम शरीर को स्वस्थ रखने में काफी मदद करते हैं। कपालभाति प्राणायाम इन्हीं में से एक है, जिसे आप रोज सुबह खाली पेट 8 से 10 मिनट कर सकते हैं। इससे शरीर और मन, दोनों को कई लाभ मिलते हैं। आपको बता दें कि कपालभाति एक श्वास क्रिया है, जिसमें तेजी से सांस बाहर छोड़ी जाती है। इस प्राणायाम को करने से शरीर को अंदर से एक्टिव रखने में मदद मिलती है। आइए, योग एक्सपर्ट प्रियंका सिंह से जानते हैं कि सुबह 10 मिनट कपालभाति करने से शरीर को क्या फायदे मिलते हैं?
रोज सुबह 10 मिनट कपालभाति करने से शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं। इस प्राणायाम को करना भी काफी आसान है।
अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो रोजाना कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं। इस प्राणायाम को करने से पेट की मांसपेशियां एक्टिव होती हैं। इससे मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है और शरीर में जमा एक्स्ट्रा फैट बर्न होता है। कपालभाति करने से ब्लड सर्कुलेशन में भी सुधार होता है। रोजाना कपालभाति करने से बेली फैट को कम करने में मदद मिल सकती है।
पेट से जुड़ी समस्याओं जैसे-गैस, अपच, कब्ज और ब्लोटिंग आदि से राहत पाने के लिए भी कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं। कपालभाति करने से पेट के अंगों को एक्टिव रखने में मदद मिलती है। कुछ दिनों तक रोजाना 10 मिनट कपालभाति करने से कब्ज से छुटकारा मिल सकता है। इस प्राणायाम को करने से सांस छोड़ने की प्रक्रिया के दौरान पेट की मांसपेशियों पर असर पड़ता है और इससे डाइजेशन में सुधार होता है।
kapalbhati benefits (Image Source: ChatGPT)
सुबह-सुबह कपालभाति करने से स्ट्रेस और थकान भी कम होता है। इस आसन को करने से मन शांत होता है और स्ट्रेस कम होता है। कपालभाति करने से दिमाग तक ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद मिलती है। इससे दिमाग रिलैक्स होता है और मूड में सुधार होता है। इस प्राणायाम को करने से मानसिक सेहत में सुधार होता है।
कपालभाति फेफड़ों को भी मजबूती प्रदान करता है। कपालभाति करने से सांस लेने की क्षमता में सुधार होता है। इस प्राणायाम को करने से श्वसन-तंत्र मजबूत बनता है। कपालभाति करने से शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई सही से होती है और सांस लेने की प्रक्रिया बेहतर बनी रहती है। श्वसन रोगों से बचाव के लिए आपको रोजाना 5 से 10 मिनट कपालभाति जरूर करना चाहिए।
कपालभाति करने से त्वचा को भी लाभ मिलता है। इस प्राणायाम को करने से ब्लड सर्कुलेशन में सुधार होता है और इसका असर त्वचा पर भी देखने को मिलता है। कपालभाति करने से चेहरे पर नेचुरल ग्लो आता है। दरअसल, कपालभाति करने से शरीर में मौजूद टॉक्सिंस भी बाहर निकल जाते हैं और स्किन हेल्दी बनती है।
कपालभाति को घर पर आसानी से किया जा सकता है। इसे करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने की जरूरत है। नीचे दी गई फोटो की मदद से समझें, इस प्राणायाम को करने का तरीका-
kapalbhati steps (Image Source: ChatGPT)
Disclaimer: कपालभाति सेहत और त्वचा के लिए बेहद लाभकारी होता है। इस प्राणायाम को खाली पेट करना बेहतर माना जाता है। हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, हर्निया या प्रेग्नेंसी में कपालभाति योग एक्सपर्ट की देखरेख में ही करना चाहिए।
कपालभाति प्राणायाम को सुबह खाली पेट करना ज्यादा फायदेमंद माना जाता है।
योग करने से शारीरिक और मानसिक लाभ मिलते हैं। इससे जांघों और बैली का फैट बर्न करने में मदद मिलेगा। आप हेल्दी और फिट महसूस करेंगे।
अगर आप नियमित रूप से योग करेंगे, तो आपको वेट लॉस में काफी मदद मिल सकती है। लेकिन, इसके लिए अपनी डाइट का भी खास ख्याल रखें।
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