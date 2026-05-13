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रोज सुबह 10 मिनट करें भस्त्रिका प्राणायाम, सेहत को मिलेंगे ये जबरदस्त फायदे

रोज सुबह उठकर 10 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम करना बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। इससे कई रोगों से भी बचाव हो सकता है। इसलिए आप इसका अभ्यास जरूर करें।

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Written By: Anju Rawat | Published : May 13, 2026 12:24 PM IST

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Medically Verified By: priyanka Singh

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bhastrika pranayama

Bhastrika Pranayama Benefits:  स्वस्थ रहने के लिए हेल्थ एक्सपर्ट्स योग करने की सलाह देते हैं। योग कई तरह के होते हैं, इसमें भस्त्रिका प्राणायाम भी एक है। इस प्राणायाम को करना बेहद आसान है। यह एक शक्तिशाली श्वास-प्रक्रिया है, जिसमें सांस को तेज गति से अंदर लिया और बाहर छोड़ा जाता है। इस प्राणायाम को करने से शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। अगर आप वर्किंग हैं और आपको सुबह ज्यादा समय नहीं मिल पाता है, तो आप सिर्फ 10 से 15 मिनट निकालकर ही भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। इस प्राणायाम को करने से शरीर, दिमाग और श्वसन-तंत्र को लाभ मिलता है। आइए, योग एक्सपर्ट प्रियंका सिंह से जानते हैं भस्त्रिका प्राणायाम के फायदे-

भस्त्रिका प्राणायाम करने के फायदे

स्वस्थ रहने के लिए आपको रोज सुबह 10 से 15 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम जरूर करना चाहिए। इससे शरीर को कई लाभ मिलते हैं।

1. फेफड़ों की क्षमता में सुधार

भस्त्रिका प्राणायाम करने से फेफड़ों की कार्यक्षमता में सुधार होता है। इससे शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन आसानी से मिल पाता है। रोजाना इस प्राणायाम को करने से सांस से जुड़ी समस्याओं से बचाव हो सकता है।

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2. ब्लड सर्कुलेशन में सुधार

भस्त्रिका प्राणायाम हार्ट हेल्थ के लिए भी बेहद लाभकारी होता है। इस प्राणायाम को करने से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और दिल की सेहत बेहतर बनी रहती है। भस्त्रिका प्राणायाम करने से हृदय रोगों का जोखिम भी काफी कम होता है। इससे थकान और सुस्ती से राहत मिल सकती है। इस प्राणायाम को करने से शरीर एक्टिव रहता है और एनर्जी मिलती है।

bhastrika pranayama benefits bhastrika pranayama benefits (Image Source: ChatGPT)

3. तनाव दूर करने में मदद

भस्त्रिका प्राणायाम सिर्फ शारीरिक सेहत के लिए नहीं, मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। इस प्राणायाम को रोजाना करने से नर्वस सिस्टम में सुधार होता है। इससे स्ट्रेस हार्मोन कम होता है, मन शांत-स्थिर रहता है। इससे एंग्जाइटी, तनाव, चिंता और मूड स्विंग्स से राहत मिलती है।

4. मेटाबॉलिक हेल्थ में सुधार

मेटाबॉलिक हेल्थ में सुधार करने के लिए भी आपको रोज सुबह 10 से 15 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम जरूर करना चाहिए। इससे कैलोरी बर्न होती है और पाचन-तंत्र में भी सुधार होता है। रोजाना इस प्राणायाम को करने से वजन कंट्रोल में रहता है।

5. ब्रेन हेल्थ के लिए फायदेमंद

भस्त्रिका प्राणायाम ब्रेन हेल्थ के लिए भी बेहद लाभकारी होता है। इस प्राणायाम को करने से दिमाग की कार्यक्षमता बेहतर होती है। इससे ऑक्सीजन का प्रवाह बेहतर होता है और दिमाग की कार्यक्षमता में सुधार होता है। इस प्राणायाम को करने से एकाग्रता और याद्दाश्त बढ़ती है। रोज सुबह इस प्राणायाम को करने से दिनभर आपका काम पर मन लगा रहेगा और एनर्जी बनी रहेगी।

भस्त्रिका प्राणायाम की विधि

इस इमेज की मदद से आप भस्त्रिका प्राणायाम को स्टेप-बाय-स्टेप कर सकते हैं।

bhastrika pranayama bhastrika pranayama (Image Source: ChatGPT)

Highlights:

  • भस्त्रिका प्राणायाम शारीरिक और मानसिक सेहत के लिए फायदेमंद होता है।
  • स्वस्थ रहने के लिए आप रोज सुबह इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं।
  • एकाग्रता और याद्दाश्त बढ़ाने के लिए इस प्राणायाम को किया जा सकता है।

Disclaimer: स्वस्थ रहने के लिए रोज सुबह खुद के लिए 10 मिनट का समय जरूर निकालें। इस समय पर भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करें। शुरुआत  में आप चाहें तो 5 मिनट भी कर सकते हैं। अगर फेफड़ों या दिल से जुड़ी कोई समस्या है, एक्सपर्ट की देखरेख में इस प्राणायाम का अभ्यास करें।

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अंजू रावत

अंजू रावत

अंजू रावत एक अनुभवी हेल्थ, फिटनेस, रिलेशनशिप, ब्यूटी और लाइफस्टाइल लेखक हैं, जिन्हें इन विषयों पर लिखने ... Read More