रोज सुबह 10 से 15 मिनट करें अनुलोम-विलोम, शरीर को मिलेंगे कई फायदे

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Written By: Anju Rawat | Published : May 9, 2026 5:34 PM IST
Medically Verified By: priyanka Singh
क्या आप अपनी हेल्थ के लिए सुबह के 10 से 15 मिनट का समय निकाल सकते हैं? अगर हां, तो सुबह खाली पेट अनुलोम-विलोम प्राणायाम करना शुरू कर दें। सिर्फ कुछ मिनट इस प्राणायाम को करने से आपको कई फायदे मिल सकते हैं। यह एक आसान श्वास अभ्यास है, जो शरीर में ऑक्सीजन के प्रवाह को बेहतर बनाता है। इस प्राणायाम को करने से मन को शांत रखने में भी मदद मिलती है। आपको बता दें कि अनुलोम-विलोम प्राणायाम में एक-एक करके दोनों नाक के छिद्रों से सांस ली और छोड़ी जाती है। इसे नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहा जाता है। नियमित अभ्यास से शरीर और दिमाग दोनों की सेहत बेहतर बनी रहती है। आइए, योग एक्सपर्ट प्रियंका सिंह से जानते हैं अनुलोम-विलोम करने के फायदों के बारे में-
अगर आप रोज सुबह 10 से 15 मिनट अनुलोम-विलोम करेंगे, तो इससे शारीरिक और मानसिक सेहत को कई लाभ मिल सकते हैं।
अनुलोम-विलोम को आसानी से घर पर किया जा सकता है। आप इसके स्टेप्स को फॉलो करते हुए, इस प्राणायाम को आसानी से कर सकते हैं।
Anulom vilom (image Source: ChatGPT)
Disclaimer: अगर आप रोज सुबह सिर्फ 10 से 15 मिनट अनुलोम-विलोम करते हैं, तो यह आपकी शारीरिक और मानसिक सेहत दोनों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। इससे तनाव कम होता है, फेफड़े मजबूत होते हैं और शरीर में नई ऊर्जा महसूस होती है। लेकिन, शुरुआत में अनुलोम-विलोम को योग एक्सपर्ट की देखरेख में ही करना चाहिए।
कपालभाति प्राणायाम को सुबह खाली पेट करना ज्यादा फायदेमंद माना जाता है।
योग करने से शारीरिक और मानसिक लाभ मिलते हैं। इससे जांघों और बैली का फैट बर्न करने में मदद मिलेगा। आप हेल्दी और फिट महसूस करेंगे।
जी हां, आप रोज योग कर सकते हैं। इससे आपको काफी लाभ मिलेगा। साथ ही, कई तरह की शारीरिक समस्याएं भी दूर होंगी।
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