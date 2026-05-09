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रोज सुबह 10 से 15 मिनट करें अनुलोम-विलोम, शरीर को मिलेंगे कई फायदे

Anulom vilom: इस प्राणायाम को करने से शारीरिक और मानसिक सेहत में सुधार होता है। इससे मन शांत होता है और कई बीमारियों से बचाव होता है।

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Written By: Anju Rawat | Published : May 9, 2026 5:34 PM IST

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Medically Verified By: priyanka Singh

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anulom-vilom pranayama

क्या आप अपनी हेल्थ के लिए सुबह के 10 से 15 मिनट का समय निकाल सकते हैं? अगर हां, तो सुबह खाली पेट अनुलोम-विलोम प्राणायाम करना शुरू कर दें। सिर्फ कुछ मिनट इस प्राणायाम को करने से आपको कई फायदे मिल सकते हैं। यह एक आसान श्वास अभ्यास है, जो शरीर में ऑक्सीजन के प्रवाह को बेहतर बनाता है। इस प्राणायाम को करने से मन को शांत रखने में भी मदद मिलती है। आपको बता दें कि अनुलोम-विलोम प्राणायाम में एक-एक करके दोनों नाक के छिद्रों से सांस ली और छोड़ी जाती है। इसे नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहा जाता है। नियमित अभ्यास से शरीर और दिमाग दोनों की सेहत बेहतर बनी रहती है। आइए, योग एक्सपर्ट प्रियंका सिंह से जानते हैं अनुलोम-विलोम करने के फायदों के बारे में-

अनुलोम-विलोम करने के फायदे

अगर आप रोज सुबह 10 से 15 मिनट अनुलोम-विलोम करेंगे, तो इससे शारीरिक और मानसिक सेहत को कई लाभ मिल सकते हैं।

  • अनुलोम-विलोम करने से मन शांत होता है। इस प्राणायाम को करने से तनाव और चिंता कम होती है। मेंटल हेल्थ में सुधार होता है और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं से बचाव होता है।
  • अनुलोम-विलोम करने से फेफड़ों को भी मजबूती मिलती है। अगर आप रोज सुबह इस प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, तो इससे फेफड़ों की कार्यक्षमता बेहतर होती है। रोजाना
  • इस प्राणायाम का अभ्यास करने से सांस लेने की प्रक्रिया भी बेहतर होती है। इससे शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलता है।
  • इस प्राणायाम को करने से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन में सुधार होता है। इससे हार्ट हेल्थ में सुधार होता है। अनुलोम-विलोम करने से हृदय रोगों के जोखिम को कम किया जा सकता है।
  • अगर आप रोजाना इस प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, तो इससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनेगी। इससे कई बीमारियों का खतरा कम होता है।
  • अनुलोम-विलोम करने से दिमाग शांत होता है, इससे एकाग्रता और याद्दाश्त में सुधार होता है। इसलिए हर व्यक्ति को इस प्राणायाम को रोज सुबह जरूर करना चाहिए।
  • प्राणायाम करने से पाचन से जुड़ी समस्याओं से भी राहत मिलती है। इस प्राणायाम को करने से पेट की मसल्स रिलैक्स होती है और कब्ज से छुटकारा मिल सकता है।

अनुलोम-विलोम की विधि क्या है?

अनुलोम-विलोम को आसानी से घर पर किया जा सकता है। आप इसके स्टेप्स को फॉलो करते हुए, इस प्राणायाम को आसानी से कर सकते हैं।

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Anulom vilom Anulom vilom (image Source: ChatGPT)

इन बातों का रखें ध्यान

  • अनुलोम-विलोम को हमेशा खाली पेट ही करना चाहिए।
  • सांस धीरे-धीरे और आराम से लें।
  • शुरुआत में 3 से 5 मिनट अनुलोम-विलोम करें, इसके बाद आप धीरे-धीरे समय बढ़ा सकते हैं।
  • अगर कोई सांस संबंधी कोई गंभीर बीमारी है, तो योग एक्सपर्ट या डॉक्टर से जरूर सलाह लें।

Highlights:

  • स्वस्थ रहने के लिए रोज सुबह 10 मिनट अनुलोम-विलोम प्राणायाम जरूर करें।
  • इस प्राणायाम को करने से मेंटल हेल्थ में भी सुधार होता है।
  • अगर कोई स्वास्थ्य समस्या है तो एक्सपर्ट की सलाह पर ही इसका अभ्यास करें।

Disclaimer: अगर आप रोज सुबह सिर्फ 10 से 15 मिनट अनुलोम-विलोम करते हैं, तो यह आपकी शारीरिक और मानसिक सेहत दोनों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। इससे तनाव कम होता है, फेफड़े मजबूत होते हैं और शरीर में नई ऊर्जा महसूस होती है। लेकिन, शुरुआत में अनुलोम-विलोम को योग एक्सपर्ट की देखरेख में ही करना चाहिए।

FAQs

कपालभाति प्राणायाम कब करना चाहिए?

कपालभाति प्राणायाम को सुबह खाली पेट करना ज्यादा फायदेमंद माना जाता है।

योग करने से क्या होता है?

योग करने से शारीरिक और मानसिक लाभ मिलते हैं। इससे जांघों और बैली का फैट बर्न करने में मदद मिलेगा। आप हेल्दी और फिट महसूस करेंगे।

क्या मैं हर रोज योग कर सकता है?

जी हां, आप रोज योग कर सकते हैं। इससे आपको काफी लाभ मिलेगा। साथ ही, कई तरह की शारीरिक समस्याएं भी दूर होंगी।

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अंजू रावत

अंजू रावत

अंजू रावत एक अनुभवी हेल्थ, फिटनेस, रिलेशनशिप, ब्यूटी और लाइफस्टाइल लेखक हैं, जिन्हें इन विषयों पर लिखने ... Read More