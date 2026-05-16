रोज सुबह 10 मिनट करें भ्रामरी प्राणायाम, सेहत को मिलेंगे कई फायदे

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. Cookie Policy.
Written By: Anju Rawat | Published : May 16, 2026 10:23 AM IST
Medically Verified By: priyanka Singh
Bhramari Paranayam: आज की तेज-रफ्तार जिंदगी में तनाव, चिंता और अनिद्रा जैसी समस्याएं आम होती जा रही हैं। ऐसे में योग और प्राणायाम का अभ्यास करना फायदेमंद माना जाता है। उन्हीं में से एक है भ्रामरी प्राणायाम। इस प्राणायाम को घर पर आसानी से 10 मिनट निकालकर किया जा सकता है। रोज सुबह उठने के बाद इस प्राणायाम को करने से कई शारीरिक लाभ मिलते हैं। आपको बता दें कि भ्रामरी प्राणायाम एक श्वास तकनीक है। इसमें सांस छोड़ते समय मधुमक्खी जैसी भनभनाहट की जाती है। यह ध्वनि दिमाग को शांत करती है और तनाव कम करती है। आइए, योग एक्सपर्ट प्रियंका सिंह से जानते हैं भ्रामरी प्राणायाम करने के फायदों के बारे में-
रोज सुबह भ्रामरी प्राणायाम करने से कई शारीरिक और मानसिक लाभ मिलते हैं।
इस प्राणायाम को करने से दिमाग शांत होती है और मानसिक तनाव कम होता है। इसलिए अगर आप चिंता, डिप्रेशन या एंग्जाइटी में है, तो इस प्राणायाम का अभ्यास जरूर करें। इसे करने से मन को शांति मिलती है।
भ्रामरी प्राणायाम करने से ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है। अगर आप रोज सुबह इस प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, तो इससे शरीर रिलैक्स होगा और बीपी भी कंट्रोल में रहेगा। हाई बीपी के रोगी भी इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं।
भ्रामरी प्राणायाम करने से नींद भी अच्छी आती है। अगर आप रोज सुबह इस प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, तो इससे अनिद्रा की समस्या से छुटकारा मिल सकता है। इसका अभ्यास करने से सुबह नींद अच्छी आती है और मन अच्छा महसूस करता है।
इस प्राणायाम को करने से एकाग्रता भी बढ़ती है। अगर आप रोजाना इस प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, तो इससे दिमाग की कार्यक्षमता बढ़ेगी। इसे करने से फोकस और याद्दाश्त भी तेज होता है।
भ्रामरी प्राणायाम करने से गु्स्सा भी शांत होता है। रोज सुबह 10 से 15 मिनट इस प्राणायाम को करने से मन शांत होता है और गुस्सा भी कम होता है।
Disclaimer: रोज सुबह भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। इस प्राणायाम को करने से फिजिकल और मेंटल हेल्थ में सुधार होता है। अगर आपको कोई स्वास्थ्य समस्या है तो इस प्राणायाम का अभ्यास करने से पहले एक बार एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें।