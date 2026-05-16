रोज सुबह 10 मिनट करें भ्रामरी प्राणायाम, सेहत को मिलेंगे कई फायदे

Bhramari Pranayam: भ्रामरी प्राणायाम करना सेहत के लिए काफी अच्छा होता है। इससे मन को शांति मिलती है और कई रोगों से बचाव भी होता है।

Written By: Anju Rawat | Published : May 16, 2026 10:23 AM IST

Medically Verified By: priyanka Singh

Bhramari Pranayama

Bhramari Paranayam: आज की तेज-रफ्तार जिंदगी में तनाव, चिंता और अनिद्रा जैसी समस्याएं आम होती जा रही हैं। ऐसे में योग और प्राणायाम का अभ्यास करना फायदेमंद माना जाता है। उन्हीं में से एक है भ्रामरी प्राणायाम। इस प्राणायाम को घर पर आसानी से 10 मिनट निकालकर किया जा सकता है। रोज सुबह उठने के बाद इस प्राणायाम को करने से कई शारीरिक लाभ मिलते हैं। आपको बता दें कि भ्रामरी प्राणायाम एक श्वास तकनीक है। इसमें सांस छोड़ते समय मधुमक्खी जैसी भनभनाहट की जाती है। यह ध्वनि दिमाग को शांत करती है और तनाव कम करती है। आइए, योग एक्सपर्ट प्रियंका सिंह से जानते हैं भ्रामरी प्राणायाम करने के फायदों के बारे में-

भ्रामरी प्राणायाम करने का तरीका

इस प्राणायाम को करना बेहद आसान है और आप इसकी प्रैक्टिस रोजाना घर पर कर सकते हैं।

इसे करने के लिए किसी शांत जगह पर सुखासन या पद्मासन में बैठ जाएं।

आंखें बंद करें और शरीर को ढीला छोड़ दें।

दोनों हाथों की उंगलियों से कानों को हल्के से बंद करें।

अब गहरी सांस लें।

धीरे-धीरे सांस छोड़ते हुए “हम्म्म…” की आवाज निकालें।

इस प्रक्रिया को 8–10 बार दोहराएं।

भ्रामरी प्राणायाम करने के फायदे

रोज सुबह भ्रामरी प्राणायाम करने से कई शारीरिक और मानसिक लाभ मिलते हैं।

तनाव कम होता है

इस प्राणायाम को करने से दिमाग शांत होती है और मानसिक तनाव कम होता है। इसलिए अगर आप चिंता, डिप्रेशन या एंग्जाइटी में है, तो इस प्राणायाम का अभ्यास जरूर करें। इसे करने से मन को शांति मिलती है।

बीपी कंट्रोल होता है

भ्रामरी प्राणायाम करने से ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है। अगर आप रोज सुबह इस प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, तो इससे शरीर रिलैक्स होगा और बीपी भी कंट्रोल में रहेगा। हाई बीपी के रोगी भी इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं।

नींद अच्छी आती है

भ्रामरी प्राणायाम करने से नींद भी अच्छी आती है। अगर आप रोज सुबह इस प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, तो इससे अनिद्रा की समस्या से छुटकारा मिल सकता है। इसका अभ्यास करने से सुबह नींद अच्छी आती है और मन अच्छा महसूस करता है।

एकाग्रता बढ़ती है

इस प्राणायाम को करने से एकाग्रता भी बढ़ती है। अगर आप रोजाना इस प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, तो इससे दिमाग की कार्यक्षमता बढ़ेगी। इसे करने से फोकस और याद्दाश्त भी तेज होता है।

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गुस्सा शांत होता है

भ्रामरी प्राणायाम करने से गु्स्सा भी शांत होता है। रोज सुबह 10 से 15 मिनट इस प्राणायाम को करने से मन शांत होता है और गुस्सा भी कम होता है।

Disclaimer: रोज सुबह भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। इस प्राणायाम को करने से फिजिकल और मेंटल हेल्थ में सुधार होता है। अगर आपको कोई स्वास्थ्य समस्या है तो इस प्राणायाम का अभ्यास करने से पहले एक बार एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें।