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हेल्दी लाइफस्टाइल बेहद जरूरी होता है और आज के समय में सबसे ज्यादा लोगों का लाइफस्टाइल यानी जीवनशैली ही प्रभावित होती जा रही है। खराब जीवनशैली का असर लगातार हमारे स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। पुरुषों के स्वास्थ्य की बात करें तो खराब जीवनशैली व खानपान ठीक न होने की वजह से उनका स्वास्थ्य लगातार खराब हो रहा है और हार्मोनल इंबैलेंस हो रहा है। यह जीवन-शैली पुरुषों के टेस्टोस्टेरोन और अन्य हार्मोन लेवल को प्रभावित कर रही है, जिसका असर जीवन पर पड़ रहा है। असल में पुरुषों में हार्मोनल का सही संतुलन रहना बेहद आवश्यक है, जो कि शारीरिक स्वास्थ्य से लेकर मानसिक स्वास्थ्य और यौन स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसे में आप हार्मोनल संतुलन के लिए कुछ योगासन अपना सकते हैं, जो एक प्राकृतिक और प्रभावशाली तरीका है, हार्मोन संतुलन को बनाए रखने का। तो चलिए हम आपको पुरुषों के लिए ऐसे 4 योगासनों के बारे में बताते हैं, जो हार्मोन संतुलन में मददगार साबित होंगे। अनुभवी योग प्रशिक्षक और वेलनेस कोच मोनिका वढेरा ने इस बारे में काफी महत्वपूर्ण जानकारियां दी।
भ्रामरी प्राणायाम आपकी मानसिक स्थिति और तनाव को कम करने में मददगार बनता है, जो हार्मोनल असंतुलन का एक मुख्य हिस्सा है। इसलिए भ्रामरी प्राणायाम करने से तनाव आदि कम होता है, जिससे टेस्टोस्टेरोन और सेरोटोनिन के स्तर पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस आसन को करने के लिए आप एक आरामदायक स्थिति में बैठें। आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और फिर धीरे-धीरे मुंह बंद रखते हुए ही गुनगुनाती आवाज निकालते हुए सांस छोड़े। इसे 5-10 मिनट तक दोहराते रहें। यह आसन हार्मोनल संतुलन में सहायक बन सकता है।
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भुजंगासन भी पुरुषों के स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। क्योंकि नियमित रूप से सही तरीके से भुजंगासन योगाभ्यास करने से नर्वस सिस्टम हेल्दी रहता है और ब्लड सर्कुलेशन में भी सुधार होता है। नर्वस सिस्टम और ब्लड सर्कुलेशन में सुधार होने से एड्रेनल ग्लैंड्स भी अच्छे से काम करने लगती हैं और इस प्रकार टेस्टोस्टेरोन व अन्य हार्मोन को संतुलित रखने में मदद मिल सकती है। साथ ही यह आपकी पीठ और रीढ़ की हड्डी को भी मजबूती प्रदान करता है। ऐसे में इसका नियमित अभ्यास आपकी ऊर्जा को बढ़ाकर तनाव कम करने में मदद करता है। आप आसन को करने के लिए आप पेट के बल लेटें। अब हथेलियों को कंधों के नीचे रखें और धीरे-धीरे छाती को ऊपर उठाएं। सांस को नियंत्रित रखें और कुछ समय के लिए इस स्थिति में रहें। 2-3 बार इसे दोहराएं। इस आसन का अभ्यास करने से कई फायदे मिल सकते हैं।
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वैसे तो इस आसन को रीढ़ की हड्डी और अंगों के रक्त संचार को सुधारने के लिए जाना जाता है। लेकिन जब ब्लड सर्कुलेशन में सुधार होता है, तो उसका असर हार्मोन की ग्रंथियों पर भी सकारात्मक रूप से पड़ता है। इससे इन ग्रंथियों को सही से काम करने में मदद मिलती है, जिसके पुरुषों में ऊर्जा का स्तर बने रहता है। इस आसन को करने के लिए आप जमीन पर बैठें, एक पैर को मोड़कर दूसरी ओर रखें और शरीर को धीरे-धीरे मोड़ें। इससे आपको हार्मोन संतुलन में मदद मिलेगी।
पश्चिमोत्तानासन शरीर के लचीलेपन को बढ़ावा देता है, जिससे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन में सुधार होता है और तंत्रिका तंत्र भी स्वस्थ होने लगता है। नियमित रूप से और सही अभ्यास के साथ पश्चिमोत्तानासन करने से थायराइड ग्रंथि को स्वस्थ रखने में मदद मिलती है और उसका असर हार्मोन को संतुलित रखने पर भी पड़ता है। इस आसन को करने के लिए आप सीधे बैठकर पैरों को अच्छी तरह से फैलाएं और धीरे-धीरे आगे की ओर झुकें और हाथ पैरों की ओर बढ़ाएं। हां सांस पर ध्यान दें और कुछ समय के लिए स्थिति बनाए रखें, फिर सामान्य स्थिति में आ जाएं। यह आसन भी हार्मोन संतुलन में मदद करता है।
इन योगासनों का आप रोजाना 20-30 मिनट अभ्यास करें। इससे हार्मोनल संतुलन में सुधार आएगा। मगर साथ ही संतुलित आहार, पर्याप्त नींद और नियमित व्यायाम भी करते रहें, जो इन योगासनों को और भी ज्यादा प्रभावी बना देते हैं। यह सभी योगासन पुरुषों के संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए बेहतर माने जाते हैं।
अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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