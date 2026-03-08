Menstrual Hygiene न रखने से हो सकती हैं ये 5 खतरनाक बीमारियां, हर महिला का जानना जरूरी है

Importance of Menstrual Health and Hygiene in Women's wellness: स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ कहते हैं कि महिलाएं पीरियड्स के दौरान अपना ध्यान रखें तो इससे बीमारियों का खतरा कम होता है।

महिलाओं की सेहत में पीरियड्स(Menstruation) एक अहम हिस्सा है। हर महीने होने वाली यह प्रक्रिया शरीर के प्रजनन तंत्र से जुड़ी होती है। लेकिन अगर इस दौरान Menstrual Hygiene यानी पीरियड्स के दौरान योनि के आसपास का ध्यान न रखा जाए तो महिलाओं को कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन आज भारत सहित कई देशों में अभी भी पीरयड्स को लेकर जागरूकता में कमी देखी जा रही हैं।

इससे संक्रमण, त्वचा संबंधी समस्याएं और गंभीर महिलाओं से जुड़ी बीमारी होने का खतरा रहता है। 8 मार्च को जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महिला दिवस मनाया जा रहा है, तो हम आपको बताने जा रहे हैं पीरियड्स में महिलाओं को कैसे साफ-सफाई रखनी चाहिए और पीरियड्स में साफ-सफाई न रखने से कौन-कौन सी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं।

[caption id="attachment_1186824" align="alignnone" width="1200"] Talking about menstrual hygiene is the most important thing. Teaching daughters about menstruation and how to stay hygienic is crucial for their health and overall well-being. This includes explaining the importance of using sanitary products, changing them regularly, and practising good hygiene during their periods.[/caption]

Menstrual Hygiene क्या होता है?

दिल्ली के एलांटिक हेल्थ के स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉ. मनन गुप्ता बताते हैं कि Menstrual Hygiene का मतलब है पीरियड्स के दौरान शरीर और प्रजनन अंगों की साफ सफाई का सही तरीके से ध्यान रखना। Menstrual Hygiene में शामिल हैः

पीरियड्स के दौरान सही तरीके से साफ और सैनिटरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना

हर 4 से 5 घंटे के बीच पैड्स, टैम्पोन और पैंटी बदलना पीरियड्स में निजी अंगों की सही तरीके से सफाई करना पैड्स, पेंटी के साथ-साथ अन्य कपड़े भी साफ पहनना

अगर इन बातों का ध्यान नहीं रखा जाए तो संक्रमण और अन्य बीमारियों का खतरा रहता है।

You may like to read

[caption id="attachment_929204" align="alignnone" width="655"] Menstrual cycles come every month for a woman and every month it could be different from the last month. The reason is mostly our fluctuating hormones. But, these 5 herbs can help make periods easier for women.[/caption]

Menstrual Hygiene न रखने से होने वाली बीमारियां

1. यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन (UTI)

डॉ. मनन गुप्ता कहते हैं कि महिलाएं पीरियड्स के दौरान अपने प्राइवेट पार्ट का सही तरीके से ध्यान न रखें, तो इससे यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन (UTI) का खतरा बढ़ सकता है। यह इंफेक्शन लगभग हर महिला को प्रभावित करता है।

यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन (UTI) के लक्षण

यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन होने पर महिलाओं में नीचे बताए गए लक्षण नजर आते हैं-

पेशाब करते समय जलन बार बार पेशाब आना पेट के निचले हिस्से में दर्द पेशाब में बदबू

डॉ. मनन बताते हैं कि महिलाओं में यूटीआई की समस्या बहुत ही आम है। यह समस्या हाइजीन की कमी के कारण और भी ज्यादा होती है।

2. बैक्टीरियल वेजिनोसिस

पीरियड्स के दौरान महिलाएं अपनी योनि के क्षेत्र की सफाई का ध्यान न रखें तो इससे यूटीआई के साथ-साथ बैक्टीरियल वेजिनोसिस होने का खतरा भी रहता है। बैक्टीरियल वेजिनोसि एक संक्रमण है जो योनि में बैक्टीरिया के असंतुलन के कारण होता है। पीरियड्स में अगर गंदे पैड या कपड़े का इस्तेमाल किया जाए या उन्हें समय पर न बदला जाए तो यह समस्या हो सकती है।

बैक्टीरियल वेजिनोसिस के लक्षण क्या हैं

बदबूदार सफेद या ग्रे डिस्चार्ज योनि एरिया में जलन या खुजली

3. फंगल इंफेक्शन

पीरियड्स के अलावा आम दिनों में भी योनि की साफ-सफाई न रखने से महिलाओं को फंगल इंफेक्शन होने का खतरा ज्यादा रहता है। आसान भाषा में कहें तो योनि के आसपास सफाई न रखने से उस क्षेत्र में नमी और गंदगी के कारण फंगस बढ़ जाता है। इससे फंगल इंफेक्शन का खतरा कई गुणा ज्यादा हो जाता है।

फंगल इंफेक्शन के लक्षण

डॉ. मनन गुप्ता कहते हैं कि ज्यादातर महिलाएं फंगल इंफेक्शन को शुरुआती स्टेज में यूटीआई समझकर इग्नोर कर देती हैं। फंगल इंफेक्शन होने पर नीचे बताए गए लक्षण नजर आते हैं :

योनि के आसपास के हिस्सों में तेज खुजली योनि में तेल जलन और दर्द महसूस होना पीरियड्स के अलावा सफेद गाढ़ा डिस्चार्ज

4. रैशेज और त्वचा की समस्या

पीरियड्स में अगर पैड लंबे समय तक न बदला जाए तो त्वचा पर रैशेज, जलन और खुजली हो सकती है। इसके अलावा योनि वाले एरिया में पसीना और खून के संपर्क में आने से त्वचा में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। कई महिलाओं में पीरियड्स के दौरान त्वचा का संक्रमण इतना ज्यादा होता है कि उन्हें पैंटी और सामान्य कपड़े पहनने तक में परेशानी होती है।

5. पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज (PID)

स्त्री रोग विशेषज्ञ के अनुसार, अगर संक्रमण लंबे समय तक बना रहे तो यह पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज का कारण बन सकता है। यह महिलाओं के प्रजनन अंगों को प्रभावित करने वाली गंभीर बीमारी है।

पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज के लक्षण

पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज होने पर महिलाओं में नीचे बताए गए लक्षण नजर आते हैं:

पेट के निचले हिस्से में दर्द बुखार असामान्य डिस्चार्ज शारीरिक कमजोरी

[caption id="attachment_1225435" align="alignnone" width="1200"] Parents must explain what menstrual cycles look like and what their daughters can expect, including the concept of ovulation, menstruation and the important role of hormones. According to doctors, it would be ideal to use simple language to make them understand the physical changes taking place in the body.[/caption]

Menstrual Hygiene खराब होने के कारण

आपकी Menstrual Hygiene होने के प्रमुख कारणों में शामिल हैः

जानकारी की कमी- स्त्री रोग विशेषज्ञ का कहना है कि जब किशोरावस्था में लड़कियों को पीरियड्स के दौरान सफाई कैसे रखनी चाहिए, इसकी जानकारी नहीं होती है। ऐसे में उनमें यूटीआई और फंगल इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। गंदे कपड़ों का इस्तेमाल- कुछ जगहों पर अभी भी सैनिटरी पैड के बजाय पुराने या गंदे कपड़े इस्तेमाल किए जाते हैं, जो संक्रमण का कारण बन सकते हैं। पीरियड्स में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। पैड देर से बदलना- पीरियड्स में कई महिलाएं 6-8 घंटे से ज्यादा समय तक एक ही पैड का इस्तेमाल करती हैं, जिससे बैक्टीरिया बढ़ने लगते हैं। पीरियड्स में बैक्टीरियल इंफेक्शन का खतरा न हो, इसके लिए पैड को हर 3 से 4 घंटे पर बदलना चाहिए। साफ पानी और टॉयलेट की कमी- ग्रामीण क्षेत्रों में साफ पानी और शौचालय की कमी भी Menstrual Hygiene की समस्या का कारण बनती है। Menstrual Hygiene बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए पैड्स बदलें- पीरियड्स में बाद किसी प्रकार की बीमारी न हो इसके लिए महिलाओं को Menstrual Hygiene बनाए रखने के लिए हर 4-6 घंटे में सैनिटरी पैड या टैम्पोन बदलना जरूरी है। निजी अंगों की सफाई रखें- पीरियड्स के दौरान योनि का पीएच लेवल बना रहे, इसके लिए गुनगुने पानी से प्राइवेट पार्ट्स को साफ करना चाहिए। महिलाएं चाहे तो योनि का साफ करने के लिए एंटीसेप्टिक लिक्विड का इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन इसके बारे में पहले अपने डॉक्टर से बात करें।

सही सैनिटरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें- पीरियड्स में गंदे कपड़े का इस्तेमाल करने से योनि का संक्रमण और यूटीआई का खतरा कई गुणा ज्यादा होता है। इसलिए संक्रमण से बचाव करने के लिए महिलाओं को पीरियड्स के दौरान सैनिटरी पैड, टैम्पोन या मेंस्ट्रुअल कप का इस्तेमाल करना चाहिए।

हाथों की सफाई- पीरियड्स में योनि की सफाई और साफ पैड के साथ-साथ इंफेक्शन से बचाव करने के लिए पैड बदलने से पहले और बाद में हाथ धोना बहुत जरूरी है। हाथों की सफाई करने से संक्रमण का खतरा काफी कम होता है।

Menstrual Hygiene में क्या नहीं करना चाहिए

लंबे समय तक एक ही पैड का इस्तेमाल न करें

गंदे या गीले कपड़े का इस्तेमाल न करें

बहुत टाइट और सिंथेटिक अंडरवियर न पहनें

योनि एरिया में खुजली होने पर अगर आप किसी प्रकार की दवा का सेवन कर रहे हैं, तो इस विषय पर पहले डॉक्टर से बात करें।

निष्कर्ष

Menstrual Hygiene महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। मासिक धर्म के दौरान साफ सफाई का ध्यान न रखने से संक्रमण, त्वचा संबंधी समस्याएं और गंभीर स्त्री रोग हो सकते हैं। अगर सही साफ- सफाई अपनाई जाए और समय समय पर सैनिटरी प्रोडक्ट बदले जाएं, तो इन समस्याओं से काफी हद तक बचा जा सकता है।

Add The HealthSite as a Preferred Source

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।