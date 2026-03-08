Menstrual Hygiene न रखने से हो सकती हैं ये 5 खतरनाक बीमारियां, हर महिला का जानना जरूरी है

Don’t Miss Out on the Latest Updates.
महिलाओं की सेहत में पीरियड्स(Menstruation) एक अहम हिस्सा है। हर महीने होने वाली यह प्रक्रिया शरीर के प्रजनन तंत्र से जुड़ी होती है। लेकिन अगर इस दौरान Menstrual Hygiene यानी पीरियड्स के दौरान योनि के आसपास का ध्यान न रखा जाए तो महिलाओं को कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन आज भारत सहित कई देशों में अभी भी पीरयड्स को लेकर जागरूकता में कमी देखी जा रही हैं।
इससे संक्रमण, त्वचा संबंधी समस्याएं और गंभीर महिलाओं से जुड़ी बीमारी होने का खतरा रहता है। 8 मार्च को जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महिला दिवस मनाया जा रहा है, तो हम आपको बताने जा रहे हैं पीरियड्स में महिलाओं को कैसे साफ-सफाई रखनी चाहिए और पीरियड्स में साफ-सफाई न रखने से कौन-कौन सी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं।
[caption id="attachment_1186824" align="alignnone" width="1200"] Talking about menstrual hygiene is the most important thing. Teaching daughters about menstruation and how to stay hygienic is crucial for their health and overall well-being. This includes explaining the importance of using sanitary products, changing them regularly, and practising good hygiene during their periods.[/caption]
दिल्ली के एलांटिक हेल्थ के स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉ. मनन गुप्ता बताते हैं कि Menstrual Hygiene का मतलब है पीरियड्स के दौरान शरीर और प्रजनन अंगों की साफ सफाई का सही तरीके से ध्यान रखना। Menstrual Hygiene में शामिल हैः
पीरियड्स के दौरान सही तरीके से साफ और सैनिटरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना
अगर इन बातों का ध्यान नहीं रखा जाए तो संक्रमण और अन्य बीमारियों का खतरा रहता है।
[caption id="attachment_929204" align="alignnone" width="655"] Menstrual cycles come every month for a woman and every month it could be different from the last month. The reason is mostly our fluctuating hormones. But, these 5 herbs can help make periods easier for women.[/caption]
डॉ. मनन गुप्ता कहते हैं कि महिलाएं पीरियड्स के दौरान अपने प्राइवेट पार्ट का सही तरीके से ध्यान न रखें, तो इससे यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन (UTI) का खतरा बढ़ सकता है। यह इंफेक्शन लगभग हर महिला को प्रभावित करता है।
यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन (UTI) के लक्षण
यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन होने पर महिलाओं में नीचे बताए गए लक्षण नजर आते हैं-
डॉ. मनन बताते हैं कि महिलाओं में यूटीआई की समस्या बहुत ही आम है। यह समस्या हाइजीन की कमी के कारण और भी ज्यादा होती है।
पीरियड्स के दौरान महिलाएं अपनी योनि के क्षेत्र की सफाई का ध्यान न रखें तो इससे यूटीआई के साथ-साथ बैक्टीरियल वेजिनोसिस होने का खतरा भी रहता है। बैक्टीरियल वेजिनोसि एक संक्रमण है जो योनि में बैक्टीरिया के असंतुलन के कारण होता है। पीरियड्स में अगर गंदे पैड या कपड़े का इस्तेमाल किया जाए या उन्हें समय पर न बदला जाए तो यह समस्या हो सकती है।
बैक्टीरियल वेजिनोसिस के लक्षण क्या हैं
पीरियड्स के अलावा आम दिनों में भी योनि की साफ-सफाई न रखने से महिलाओं को फंगल इंफेक्शन होने का खतरा ज्यादा रहता है। आसान भाषा में कहें तो योनि के आसपास सफाई न रखने से उस क्षेत्र में नमी और गंदगी के कारण फंगस बढ़ जाता है। इससे फंगल इंफेक्शन का खतरा कई गुणा ज्यादा हो जाता है।
फंगल इंफेक्शन के लक्षण
डॉ. मनन गुप्ता कहते हैं कि ज्यादातर महिलाएं फंगल इंफेक्शन को शुरुआती स्टेज में यूटीआई समझकर इग्नोर कर देती हैं। फंगल इंफेक्शन होने पर नीचे बताए गए लक्षण नजर आते हैं :
पीरियड्स में अगर पैड लंबे समय तक न बदला जाए तो त्वचा पर रैशेज, जलन और खुजली हो सकती है। इसके अलावा योनि वाले एरिया में पसीना और खून के संपर्क में आने से त्वचा में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। कई महिलाओं में पीरियड्स के दौरान त्वचा का संक्रमण इतना ज्यादा होता है कि उन्हें पैंटी और सामान्य कपड़े पहनने तक में परेशानी होती है।
स्त्री रोग विशेषज्ञ के अनुसार, अगर संक्रमण लंबे समय तक बना रहे तो यह पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज का कारण बन सकता है। यह महिलाओं के प्रजनन अंगों को प्रभावित करने वाली गंभीर बीमारी है।
पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज के लक्षण
पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज होने पर महिलाओं में नीचे बताए गए लक्षण नजर आते हैं:
[caption id="attachment_1225435" align="alignnone" width="1200"] Parents must explain what menstrual cycles look like and what their daughters can expect, including the concept of ovulation, menstruation and the important role of hormones. According to doctors, it would be ideal to use simple language to make them understand the physical changes taking place in the body.[/caption]
आपकी Menstrual Hygiene होने के प्रमुख कारणों में शामिल हैः
सही सैनिटरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें- पीरियड्स में गंदे कपड़े का इस्तेमाल करने से योनि का संक्रमण और यूटीआई का खतरा कई गुणा ज्यादा होता है। इसलिए संक्रमण से बचाव करने के लिए महिलाओं को पीरियड्स के दौरान सैनिटरी पैड, टैम्पोन या मेंस्ट्रुअल कप का इस्तेमाल करना चाहिए।
हाथों की सफाई- पीरियड्स में योनि की सफाई और साफ पैड के साथ-साथ इंफेक्शन से बचाव करने के लिए पैड बदलने से पहले और बाद में हाथ धोना बहुत जरूरी है। हाथों की सफाई करने से संक्रमण का खतरा काफी कम होता है।
योनि एरिया में खुजली होने पर अगर आप किसी प्रकार की दवा का सेवन कर रहे हैं, तो इस विषय पर पहले डॉक्टर से बात करें।
Menstrual Hygiene महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। मासिक धर्म के दौरान साफ सफाई का ध्यान न रखने से संक्रमण, त्वचा संबंधी समस्याएं और गंभीर स्त्री रोग हो सकते हैं। अगर सही साफ- सफाई अपनाई जाए और समय समय पर सैनिटरी प्रोडक्ट बदले जाएं, तो इन समस्याओं से काफी हद तक बचा जा सकता है।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
