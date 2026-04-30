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क्या वेजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन को घर पर ट्रीट किया जा सकता है? जानें डॉक्टर के पास जाना कब जरूरी है?

Vaginal Yeast Infection Ke Liye Treatment: कई बार हम वजाइना में होने वाली खुजली या इंफेक्शन को आम समझ लेते हैं और घर पर ट्रीट करते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कब डॉक्टर के पास जाना जरूरी होता है।

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Written By: Vidya Sharma | Updated : April 30, 2026 1:51 PM IST

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Medically Verified By: Dr. Rita Bakshi

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Image credits by: वजाइनल इंफेक्शन

Vaginal Yeast Infection Kya Hota Hai: महिलाओं की सेहत में वेजाइनल हेल्थ बहुत अहम भूमिका निभाती है, लेकिन कई बार छोटी-छोटी समस्याएं भी असहजता और चिंता का कारण बन जाती हैं। वेजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन ऐसी ही एक आम समस्या है, जो कई महिलाओं को जीवन में कभी न कभी जरूर होती है। इसके लक्षण कभी हल्के होते हैं, तो कभी इतने परेशान करने वाले हो सकते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित होने लगती है।

आप तक इस विषय में सही व आसान भाषा में जानकारी पहुंचाने के लिए हमने RISAA IVF की को-फाउंडर और सीनियर गाइनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर रीता बक्शी से बात की। उन्होंने बताया कि किन परिस्थितियों में वेजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन को घर पर संभालना ठीक है और कब बिना देरी किए डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी हो जाता है। आइए अब हम विस्तार से जानते हैं।

वेजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन क्या होता है?

वेजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन एक प्रकार का फंगल इंफेक्शन होता है, जो मुख्य रूप से कैंडिडा नाम के यीस्ट (फंगस) के ज्यादा बढ़ जाने से होता है। यह फंगस हमारे शरीर में, खास कर वजाइना में, सामान्य रूप से पहले से मौजूद रहता है और आमतौर पर कोई समस्या नहीं करता। लेकिन जब शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है, जैसे हार्मोन में बदलाव, एंटीबायोटिक दवाइयों का ज्यादा इस्तेमाल, या इम्यूनिटी कमजोर होना, तब यह फंगस तेजी से बढ़ने लगता है और इंफेक्शन का कारण बनता है।

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यह एक बहुत ही कॉमन समस्या है। रिसर्च के अनुसार- 

  • लगभग 70–75% महिलाएं अपने जीवन में कम से कम एक बार इस इंफेक्शन का अनुभव करती हैं।
  • करीब 40–45% महिलाओं को यह दो या उससे ज्यादा बार हो सकता है।
  • दुनिया भर में लाखों महिलाओं को हर साल यह समस्या प्रभावित करती है।

ध्यान देने वाली बात यह है कि यह कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज (STD) नहीं है, बल्कि शरीर के अंदर मौजूद प्राकृतिक बैक्टीरिया और फंगस के असंतुलन की वजह से होता है। जब ‘अच्छे बैक्टीरिया’ ट कम हो जाते हैं, तो Candida बढ़कर इंफेक्शन पैदा कर देता है। इस तरह, वेजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन एक आम लेकिन समझने योग्य स्थिति है, जो सही जानकारी और समय पर ध्यान देने से आसानी से मैनेज की जा सकती है।

इसके सामान्य लक्षण क्या हैं?

वेजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन के लक्षण हर महिला में अलग-अलग हो सकते हैं। कुछ मामलों में यह हल्के होते हैं, जबकि कुछ में ज्यादा असहजता पैदा कर सकते हैं। आमतौर पर ये लक्षण धीरे-धीरे शुरू होते हैं और समय के साथ बढ़ सकते हैं, इसलिए इन्हें समय पर पहचानना जरूरी होता है।

वेजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन के लक्षण क्या हैं?

  • वजाइना में खुजली और जलन महसूस होना
  • सफेद, गाढ़ा (दही जैसा) डिस्चार्ज होना
  • पेशाब करते समय जलन या दर्द
  • संभोग के दौरान दर्द या असहजता
  • वजाइना के आसपास लालिमा या सूजन
  • कभी-कभी हल्की बदबू भी महसूस हो सकती है
  • अगर ये लक्षण लंबे समय तक बने रहें या बार-बार हों, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

क्या इसे घर पर ठीक किया जा सकता है?

वेजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन के हल्के मामलों में कुछ हद तक घर पर देखभाल से राहत मिल सकती है, जैसे साफ-सफाई रखना, कॉटन के ढीले कपड़े पहनना और नमी से बचना। हालांकि, दही या नारियल तेल जैसे घरेलू उपाय केवल थोड़ी राहत दे सकते हैं, इन्हें पूरी तरह इलाज नहीं माना जाता क्योंकि इनके लिए मजबूत वैज्ञानिक प्रमाण सीमित हैं।

अगर यह पहली बार हो रहा है, लक्षण ज्यादा हैं, बार-बार इंफेक्शन हो रहा है या कुछ दिनों में आराम नहीं मिलता, तो केवल घरेलू उपायों पर निर्भर रहने की बजाय डॉक्टर से सलाह लेना ज्यादा सुरक्षित और सही तरीका है।

डॉक्टर के पास कब जाना जरूरी है?

वेजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन के कुछ मामलों में समय पर डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी हो जाता है, ताकि सही इलाज मिल सके और समस्या बढ़ने से रोकी जा सके। अगर यह पहली बार इंफेक्शन हो रहा है, लक्षण बहुत ज्यादा हैं (जैसे तेज खुजली, जलन या सूजन), या 2–3 दिन में कोई सुधार नहीं दिखता, तो डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए।

डिस्क्लेमर- वेजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन बहुत आम है। इसके अलावा अगर बार-बार यह इंफेक्शन हो रहा है, प्रेग्नेंसी के दौरान लक्षण दिखाई दे रहे हैं या आपको डायबिटीज जैसी कोई अन्य स्वास्थ्य समस्या है, तो भी खुद से इलाज करने की बजाय विशेषज्ञ की सलाह लेना ज्यादा सुरक्षित होता है।

FAQs

वेजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन होने के क्या कारण हैं?

वेजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन आमतौर पर Candida albicans नामक फंगस की अत्यधिक वृद्धि के कारण होता है। इसके मुख्य कारणों में एंटीबायोटिक का उपयोग, गर्भावस्था, असंतुलित डायबिटीज, हार्मोनल बदलाव, और योनि क्षेत्र में नमी या गर्मी शामिल हैं, जो फंगस को पनपने में मदद करते हैं।

यीस्ट इन्फेक्शन कितने दिन में ठीक होता है?

यीस्ट इन्फेक्शन (Yeast Infection) सही उपचार के साथ आमतौर पर 3 से 7 दिनों में ठीक हो जाता है। हल्के संक्रमण 2-3 दिनों में ठीक हो सकते हैं, जबकि गंभीर संक्रमणों को पूरी तरह से खत्म होने में 1-2 सप्ताह लग सकते हैं।

यीस्ट इन्फेक्शन क्या है और इसके क्या लक्षण हैं?

सारांश योनि में यीस्ट संक्रमण आमतौर पर योनि और जननांग क्षेत्र में यीस्ट की अत्यधिक वृद्धि के कारण होता है। इसके लक्षणों में जलन, खुजली और पनीर जैसा दिखने वाला योनि स्राव शामिल हो सकते हैं।

वेजाइनल इन्फेक्शन क्या होता है?

वेजाइनल इन्फेक्शन (योनि संक्रमण) योनि में फंगस, बैक्टीरिया या परजीवियों की अत्यधिक वृद्धि के कारण होने वाली सूजन या जलन है।

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विद्या शर्मा

विद्या शर्मा

विद्या शर्मा को डिजिटल मीडिया में लगभग 3 साल का अनुभव है। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता ... Read More