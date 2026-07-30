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कांवड़ यात्रा के दौरान बढ़ सकता है आपका शुगर! ना करें ये गलती

कांवड़ यात्रा पर जा रहे हैं और आपको डायबिटीज़ है? तो एक छोटी-सी लापरवाही आपकी पूरी यात्रा मुश्किल बना सकती है। जानिए यात्रा के दौरान ब्लड शुगर कंट्रोल रखने के लिए किन जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन गलतियों से बचना चाहिए।

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Published by: Lakshmi Sharma | Published : July 30, 2026 1:58 PM IST

Diabetes Control Tips:सावन के महीने में लाखों लोगों की कांवड़ यात्रा bhi shuru ho jaati h... अगर आप भी 'बोल बम' कहते हुए निकलने वाले हैं और आपको डायबिटीज़ है, तो ये वीडियो आपके लिए है… कल से लाखों शिवभक्त कांवड़ यात्रा पर निकलेंगे। कई किलोमीटर पैदल चलना, उमस-भरी गर्मी, बारिश, अनियमित खानपान और घंटों की थकान... ये सब आपकी ब्लड शुगर को ऊपर-नीचे कर सकते हैं।

अगर आप सोच रहे हैं कि "चलो, एक-दो दिन दवा बाद में ले लेंगे" या "इतना चल रहे हैं, शुगर अपने आप कंट्रोल हो जाएगी"... तो यही सबसे बड़ी गलती हो सकती है। तो कांवड़ यात्रा पर निकलने से पहले डायबिटीज़ के मरीज किन बातों की तैयारी करें? रास्ते में क्या खाना चाहिए, क्या हमेशा अपने साथ रखना चाहिए और किन लक्षणों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए? आइए जानते हैं Dr Tushar Goyal, Consultant Physician, Kailash Hospital, Greater Noida

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