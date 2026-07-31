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महिलाओं को डेंगू या मलेरिया के कारण झेलनी पड़ सकती है ये परेशानी!

बारिश के मौसम में डेंगू और चिकनगुनिया का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन क्या महिलाओं को इन बीमारियों से बचने के लिए अलग सावधानी बरतनी चाहिए? जानिए प्रेग्नेंसी, एनीमिया और कमजोर इम्यूनिटी जैसी स्थितियों में किन बातों का खास ध्यान रखना जरूरी है।

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Published by: Lakshmi Sharma | Published : July 31, 2026 1:26 PM IST

Dengue Causes:देश के कई हिस्सों में बारिश के साथ डेंगू और चिकनगुनिया के मामले बढ़ने लगे हैं। दिल्ली समेत कई शहरों में इस सीजन के नए केस सामने आ रहे हैं, जबकि कई राज्यों ने अस्पतालों में विशेष तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है। क्या महिलाओं को इन बीमारियों से बचने के लिए कुछ अलग सावधानियां बरतने की जरूरत होती है?दरअसल, प्रेग्नेंसी, एनीमिया, डायबिटीज़ या कमजोर इम्यूनिटी जैसी स्थितियों में डेंगू और चिकनगुनिया का असर महिलाओं पर ज्यादा गंभीर हो सकता है।

इसलिए शुरुआती लक्षणों को पहचानना, समय पर जांच कराना और मच्छरों से बचाव करना बेहद जरूरी है। तो आखिर बारिश के मौसम में महिलाएं किन बातों का खास ध्यान रखें? कौन-सी गलतियां भारी पड़ सकती हैं? और कब बिना देर किए डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए? इन्हीं सभी सवालों का जवाब दें रहे हैं Dr Tushar Goyal, Consultant Physician

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