Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Subscribe to Our Newsletter Today!
- लेटेस्ट
- डिज़ीज़
- डाइट
- फिटनेस
- ब्यूटी
- घरेलू नुस्खे
- वीडियो
- पुरुष स्वास्थ्य
- मेंटल हेल्थ
- सेक्सुअल हेल्थ
- फोटो स्टोरी
- आयुष
- पेरेंटिंग
- न्यूज
Nipah Virus Update:एक वायरस…जो दिखता नहीं, लेकिन दिमाग पर सीधा अटैक करता है। निपाह वायरस।, जिसके कारण एक महिला की मौत की बात सामने आई है। WHO ने कन्फर्म किया कि बांग्लादेश के नॉर्थ इलाके में जनवरी में एक महिला की निपाह से मौत हो गई और डर की बात ये है कि ये केस ऐसे वक्त पर सामने आया है, जब इंडिया के वेस्ट बंगाल में भी निपाह के मामले मिल चुके हैं।
WHO के मुताबिक, 40-50 साल की उम्र की महिला 21 जनवरी को बीमार पड़ी। शुरुआत हुई हल्का बुखार और सिरदर्द से लेकिन कुछ ही दिनों में हालत बिगड़ती चली गई। ज्यादा लार आना, कन्फ्यूजन, दौरे और करीब एक हफ्ते बाद उसकी मौत हो गई। जांच में साफ हुआ ये निपाह वायरस था। महिला की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। लेकिन जांच में सामने आया कि उसने कच्चा खजूर का रस पिया था। निपाह वायरस अक्सर फ्रूट बैट्स से फैलता है, जो फलों या खजूर के रस को संक्रमित कर देते हैं। बांग्लादेश और भारत में यही सबसे बड़ा ट्रांसमिशन रूट माना जाता है। महिला के संपर्क में आए करीब 35 लोगों को निगरानी में रखा गया। राहत की बात ये है कि अभी तक सभी की रिपोर्ट नेगेटिव है और कोई नया केस सामने नहीं आया।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information