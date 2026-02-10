निपाह वायरस के कारण हुई महिला की मौत! जानें वैक्सीन पर क्या है अपडेट

एक ऐसा वायरस जो बिना दिखे दिमाग को निशाना बनाता है, फिर से हेल्थ एजेंसियों की चिंता बढ़ा रहा है। पड़ोसी देश से आई ताज़ा पुष्टि ने इस खतरे को भारत के लिए भी अलर्ट मोड में ला दिया है।

Nipah Virus Update:एक वायरस…जो दिखता नहीं, लेकिन दिमाग पर सीधा अटैक करता है। निपाह वायरस।, जिसके कारण एक महिला की मौत की बात सामने आई है। WHO ने कन्फर्म किया कि बांग्लादेश के नॉर्थ इलाके में जनवरी में एक महिला की निपाह से मौत हो गई और डर की बात ये है कि ये केस ऐसे वक्त पर सामने आया है, जब इंडिया के वेस्ट बंगाल में भी निपाह के मामले मिल चुके हैं।

WHO के मुताबिक, 40-50 साल की उम्र की महिला 21 जनवरी को बीमार पड़ी। शुरुआत हुई हल्का बुखार और सिरदर्द से लेकिन कुछ ही दिनों में हालत बिगड़ती चली गई। ज्यादा लार आना, कन्फ्यूजन, दौरे और करीब एक हफ्ते बाद उसकी मौत हो गई। जांच में साफ हुआ ये निपाह वायरस था। महिला की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। लेकिन जांच में सामने आया कि उसने कच्चा खजूर का रस पिया था। निपाह वायरस अक्सर फ्रूट बैट्स से फैलता है, जो फलों या खजूर के रस को संक्रमित कर देते हैं। बांग्लादेश और भारत में यही सबसे बड़ा ट्रांसमिशन रूट माना जाता है। महिला के संपर्क में आए करीब 35 लोगों को निगरानी में रखा गया। राहत की बात ये है कि अभी तक सभी की रिपोर्ट नेगेटिव है और कोई नया केस सामने नहीं आया।