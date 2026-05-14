PCOS का नाम बदलकर PMOS क्यों हुआ? New PCOS Name Explained

Published by: Lakshmi Sharma | Published : May 14, 2026 4:18 PM IST
PMOS:PCOS अब PMOS बन गया है… यानी Polyendocrine Metabolic Ovarian Syndrome.जी हां… दुनिया भर के डॉक्टरों और रिसर्चर्स के एक इंटरनेशनल ग्रुप ने PCOS का नाम बदलकर PMOS कर दिया है। अब इसे Polyendocrine Metabolic Ovarian Syndrome कहा जाएगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, पुराना नाम इस बीमारी को पूरी तरह सही तरीके से explain नहीं करता था… क्योंकि कई महिलाओं में ovarian cysts होते ही नहीं थे, फिर भी उन्हें PCOS diagnose किया जाता था।
Irregular periods… चेहरे पर acne… unwanted hair growth… weight gain… और conceive करने में दिक्कत…इन symptoms को सालों से एक नाम दिया जाता रहा है PCOS यानी Polycystic Ovary Syndrome।ये महिलाओं में होने वाली एक common hormonal condition है, जिसमें hormones imbalance हो जाते हैं और इसका असर periods, skin, weight और fertility पर पड़ सकता है। कई महिलाओं में ovaries में छोटे cysts भी बनते हैं, लेकिन हर patient में ऐसा होना जरूरी नहीं होता। क्योंकि… researchers का कहना है कि ये सिर्फ ovaries की बीमारी नहीं है। ये एक hormonal और metabolic condition है, जो शरीर के कई systems को affect कर सकती है।