hamburger icon
A
Read in English
  • Home
  • Videos
  • सनस्क्रीन लगाने का क्या है सही तरीका? जानें SPF, PA+++ कैसे स्किन पर काम करता है

सनस्क्रीन लगाने का क्या है सही तरीका? जानें SPF, PA+++ कैसे स्किन पर काम करता है

क्या sunscreen सिर्फ गर्मियों की जरूरत है या आपकी skin की daily shield? SPF, PA rating और UV rays से जुड़ी कुछ ऐसी बातें हैं, जिन्हें जानने के बाद शायद आप कभी sunscreen लगाना नहीं भूलेंगे।

WrittenBy

Published by: Lakshmi Sharma | Published : June 1, 2026 1:19 PM IST

Sunscreen Benefits in Summer:Sunscreen क्या सिर्फ tanning रोकने के लिए होता है? या फिर यह आपकी skin को सूरज की harmful UV rays से बचाने वाली सबसे जरूरी protection है? इस expert-led वीडियो में हम sunscreen से जुड़े उन सभी सवालों के जवाब जानेंगे, जो लगभग हर किसी के मन में होते हैं—जैसे sunscreen क्यों जरूरी है, SPF और PA rating का क्या मतलब होता है, Indian skin के लिए कौन सा sunscreen बेहतर माना जाता है, इसे सही तरीके से कैसे लगाना चाहिए और sunscreen न लगाने पर skin को क्या नुकसान हो सकते हैं।

दरअसल, सूरज की UVA और UVB rays हमारी skin को धीरे-धीरे नुकसान पहुंचा सकती हैं। इनकी वजह से tanning, sunburn, pigmentation, premature ageing, fine lines, wrinkles और skin damage जैसी समस्याएं हो सकती हैं। लंबे समय तक बिना protection के UV exposure skin cancer के खतरे को भी बढ़ा सकता है।

SPF यानी Sun Protection Factor, जो UVB rays से मिलने वाली protection को दर्शाता है। आमतौर पर experts SPF 30 या उससे ज्यादा वाला sunscreen इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। वहीं PA rating UVA rays से protection को indicate करती है। PA+, PA++ और PA+++ में जितने ज्यादा plus signs होंगे, UVA protection उतनी ही बेहतर मानी जाती है।

Watch Next

Related Videos

Related News