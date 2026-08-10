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PCOD में वजन क्यों नहीं घटता? डाइटिशियन सिमरत कतूरिया ने बताई वजह

क्या आपको भी PCOD/PCOS है और कितनी भी डाइट कर लो वजन कम नहीं हो रहा? दोस्तों, PCOS में वजन बढ़ना सिर्फ खाने की वजह से नहीं होता है। आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं PCOD/PCOS की स्थिति में वजन कैसे कम करें।

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Published by: Ashu Kumar Das | Published : August 10, 2026 12:21 PM IST

डाइट भी कर ली, जिम भी जॉइन कर लिया... फिर भी वजन वहीं का वहीं। अगर ये शिकायत आपकी भी है, तो अकेली नहीं हैं। PCOD और PCOS से जूझ रही 8 में से 10 लड़कियों की यही कहानी है।लेकिन क्या सच में आपसे कुछ गलती हो रही है? जवाब है - नहीं।डाइटिशियन सिमरत कतूरिया के मुताबिक, PCOS में वजन बढ़ना सिर्फ ज्यादा खाने की वजह से नहीं होता। इसके पीछे का सबसे बड़ा विलेन है Insulin Resistance। PCOS में शरीर इंसुलिन की बात सुनना बंद कर देता है। नतीजा? शुगर सेल्स में न जाकर खून में और फैट के रूप में, खासकर पेट के आसपास, जमा होने लगती है। इसी वजह से भूख ज्यादा लगती है, क्रेविंग होती है और वजन जिद्दी बन जाता है।

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