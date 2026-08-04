बारिश के मौसम में पेट खराब होने के कारण उल्टी या दस्त की परेशानी क्यों बढ़ जाती है?

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. Cookie Policy.
Published by: Lakshmi Sharma | Published : August 4, 2026 2:45 PM IST
Stomach Infection in Monsoon:बारिश का मौसम... बाहर ठंडी-ठंडी बारिश, लेकिन अंदर पेट में गर्मी! इन दिनों सिर्फ वायरल और डेंगू ही नहीं, बल्कि Food Poisoning, Stomach Infection और Diarrhea के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। सड़क किनारे मिलने वाला चाट-पकौड़ा, कटे हुए फल, गंदा पानी या ठीक से स्टोर न किया गया खाना... बस एक छोटी-सी गलती और आपका पूरा वीकेंड वॉशरूम में निकल सकता है!