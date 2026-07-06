पीरियड्स बंद होने के बाद भी क्यों होती है ब्लीडिंग? Bleeding After Menopause

Men0pause Warning Sign:अगर आपके पीरियड्स बंद हुए कई साल हो चुके हैं... और अचानक फिर से ब्लीडिंग शुरू हो जाए... तो इसे बिल्कुल भी 'नॉर्मल' मत समझिए! बहुत-सी महिलाएं सोचती हैं कि 'थोड़ी-सी स्पॉटिंग है... अपने आप ठीक हो जाएगी।' लेकिन सच ये है कि मेनोपॉज के बाद होने वाली ब्लीडिंग शरीर का एक Warning Signal भी हो सकती है।सबसे पहले समझते हैं...

मेनोपॉज आखिर होता क्या है? जब किसी महिला के लगातार 12 महीने तक पीरियड्स नहीं आते, तब उसे Menopause कहा जाता है। भारत में ज्यादातर महिलाओं को 45 से 50 साल की उम्र के बीच मेनोपॉज होता है। लेकिन अगर इसके बाद कभी भी ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो... खासकर रिलेशन बनाने के बाद... तो इसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए।