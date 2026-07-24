महिलाएं क्यों करवाती हैं अपने अंडे फ्रीज? जानें कौन-सी उम्र है सही?World IVF Day

Eggs Freezing Age:क्या IVF और टेस्ट ट्यूब बेबी एक ही चीज़ हैं? बहुत से लोग आज भी मानते हैं कि IVF और Test Tube Baby अलग-अलग होते हैं, जबकि मेडिकल साइंस क्या कहती है? इसी बड़े भ्रम को दूर करने के लिए इस वीडियो में हमारे साथ हैं फर्टिलिटी एक्सपर्ट Dr. Monica। इस खास बातचीत में जानिए:

IVF क्या होता है?

Test Tube Baby शब्द कहां से आया?

क्या IVF से पैदा हुए बच्चे सामान्य होते हैं?

IVF की प्रक्रिया कैसे होती है?

किन लोगों को IVF की जरूरत पड़ सकती है?

IVF को लेकर सबसे बड़े मिथक और उनकी सच्चाई साथ ही Dr. Monica महिलाओं में Egg Freezing को लेकर भी महत्वपूर्ण जानकारी दे रही हैं। जानिए महिलाएं अपने अंडे क्यों फ्रीज करवाती हैं, इसके पीछे मेडिकल कारण क्या हैं और किस उम्र में Egg Freezing करवाना सबसे बेहतर माना जाता है। अगर आप IVF, टेस्ट ट्यूब बेबी, Egg Freezing, फर्टिलिटी या Pregnancy Planning से जुड़ी सही और वैज्ञानिक जानकारी चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है।