hamburger icon
A
Read in English
  • हेल्थ न्यूज़
  • Videos
  • खाना खाते ही लोग टट्टी करने क्यों भागते हैं? डॉक्टर ने बताई असली वजह!

खाना खाते ही लोग टट्टी करने क्यों भागते हैं? डॉक्टर ने बताई असली वजह!

कुछ लोगों को खाना खाने के तुरंत बाद मल त्याग की इच्छा होने लगती है। ऐसे लोग अक्सर घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते हैं कि उन्हें इस स्थिति में क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं इस बारे में डॉक्टर से।

WrittenBy

Published by: Ashu Kumar Das | Published : July 8, 2026 5:34 PM IST

क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि खाना खत्म करते ही तुरंत टॉयलेट जाने की इच्छा होने लगती है? कई लोगों को लगता है कि उन्होंने जो खाना अभी खाया है, वही तुरंत बाहर निकल रहा है। खाना खाने के तुरंत बाद जिन लोगों को तुरंत टट्टी जाने की परेशानी होती है इस बारे में लोग अक्सर बात करने से कतराते हैं और समझ नहीं पाते हैं इस स्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए। अगर आपको भी खाना खाने के तुरंत बाद मल त्याग करने की इच्छा महसूस हो रही है तो इस वीडियो में Dr. Jatinder Singh Bhogal Sr. Consultant and Gastroentrology & Heptatology बता रहे हैं खाना खाते ही मल त्याग करने की इच्छा क्यों महसूस होती है और इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए।

Watch Next