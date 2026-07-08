क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि खाना खत्म करते ही तुरंत टॉयलेट जाने की इच्छा होने लगती है? कई लोगों को लगता है कि उन्होंने जो खाना अभी खाया है, वही तुरंत बाहर निकल रहा है। खाना खाने के तुरंत बाद जिन लोगों को तुरंत टट्टी जाने की परेशानी होती है इस बारे में लोग अक्सर बात करने से कतराते हैं और समझ नहीं पाते हैं इस स्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए। अगर आपको भी खाना खाने के तुरंत बाद मल त्याग करने की इच्छा महसूस हो रही है तो इस वीडियो में Dr. Jatinder Singh Bhogal Sr. Consultant and Gastroentrology & Heptatology बता रहे हैं खाना खाते ही मल त्याग करने की इच्छा क्यों महसूस होती है और इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए।