मुंह में छाले बार-बार क्यों होते हैं? जानें कारण और ऐसे में क्या करें

Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Subscribe to Our Newsletter Today!
- लेटेस्ट
- डिज़ीज़
- डाइट
- फिटनेस
- ब्यूटी
- घरेलू नुस्खे
- वीडियो
- पुरुष स्वास्थ्य
- मेंटल हेल्थ
- सेक्सुअल हेल्थ
- फोटो स्टोरी
- आयुष
- पेरेंटिंग
- न्यूज
Mouth Ulcer Reasons:मुंह में छाले…अक्सर लोग बोल देते हैं अरे छोड़ो, दो-चार दिन में खुद ठीक हो जाएगा” लेकिन अगर ये छाले बार-बार हो रहे हैं, तो ये सिर्फ irritation नहीं, बल्कि आपकी बॉडी का warning signal भी हो सकता है Normally मुंह के छाले7 से 14 दिन में ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर हर महीने छाले निकल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अंदर कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ चल रही है। Doctors के मुताबिक सबसे common वजह होती है Vitamin B-12, Iron या Folic Acid की कमी। इसके अलावा पेट की दिक्कत,एसिडिटी, कब्ज, ज्यादा तीखा खाना, कमजोर इम्यूनिटी और महिलाओं में पीरियड्स के दौरान हार्मोनल बदलाव भी वजह बन सकते हैं।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information