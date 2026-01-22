Select Language

मुंह में छाले बार-बार क्यों होते हैं? जानें कारण और ऐसे में क्या करें

मुंह में बार-बार होने वाली छोटी-सी परेशानी, कभी-कभी बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम का इशारा हो सकती है। जो चीज़ आप रोज़ इग्नोर कर रहे हैं, वही आपकी बॉडी का छुपा हुआ वॉर्निंग सिग्नल भी हो सकता है।

January 22, 2026

Mouth Ulcer Reasons:मुंह में छाले…अक्सर लोग बोल देते हैं  अरे छोड़ो, दो-चार दिन में खुद ठीक हो जाएगा” लेकिन अगर ये छाले बार-बार हो रहे हैं, तो ये सिर्फ irritation नहीं, बल्कि आपकी बॉडी का warning signal भी हो सकता है Normally मुंह के छाले7 से 14 दिन में ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर हर महीने छाले निकल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अंदर कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ चल रही है। Doctors के मुताबिक सबसे common वजह होती है Vitamin B-12, Iron या Folic Acid की कमी। इसके अलावा पेट की दिक्कत,एसिडिटी, कब्ज, ज्यादा तीखा खाना, कमजोर इम्यूनिटी और महिलाओं में पीरियड्स के दौरान हार्मोनल बदलाव भी वजह बन सकते हैं।

अब ध्यान देने वाली बात ये है अगर छालों के साथ हल्का खून आ रहा है, बिना वजह वजन घट रहा है, या कोई एक छाला हफ्तों-महीनों तक ठीक नहीं हो रहा, तो इसे बिल्कुल भी ignore मत कीजिए। Doctors मानते हैं कि ऐसे cases में oral cancer, thyroid, diabetes, gut problems या कभी-कभी immunity से जुड़ी serious बीमारी का risk भी हो सकता है।

