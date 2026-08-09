महिलाओं के ब्रेस्ट में निप्पल के आसपास दाने क्यों होते हैं? इस स्थिति में क्या करें

इस वीडियो में हम निप्पल में खुजली और निप्पल के दाने जैसी समस्याओं पर बात कर रहे हैं जो लगभग 90% महिलाओं को प्रभावित करती हैं। डॉक्टर इन लक्षणों के पीछे के कारणों को स्पष्ट करती हैं और बताती हैं कि आपको कब चिंता करने की जरूरत है। यह जानकारी उन सभी महिलाओं के लिए है जो अपने स्तन स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हैं। इस वीडियो में Noida Extension यथार्थ हॉस्पिटल की स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉ. Dr. Roli Banthia बता रही हैं निप्पल के आसपास दाने होने के कारण और इसका इलाज।