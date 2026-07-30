बिना चोट के शरीर पर नीले निशान क्यों पड़ते हैं? डॉक्टर बता रहे हैं इस स्थिति में क्या करें?

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Published by: Ashu Kumar Das | Published : July 30, 2026 8:10 AM IST
क्या आपके शरीर पर भी बिना कहीं टकराए नीले-पीले निशान पड़ जाते हैं? अक्सर हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये एक गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकता है।इस वीडियो में डॉक्टर बताएंगे कि बिना चोट लगे शरीर पर नील पड़ने के पीछे कौन-कौन से कारण हो सकते हैं। Vitamin C और Vitamin K की कमी से लेकर Platelet Count कम होना, Blood Thinner दवाएं, Diabetes, Liver की समस्या और यहां तक कि Leukemia जैसी गंभीर बीमारियों तक। इस वीडियो में हम Dr. Dinesh Kumar, DIRECTOR INTERNAL MEDICINE | Fortis Greater Noida से जानेंगे
1. शरीर पर नीले निशान पड़ने के मुख्य कारण क्या हैं?
2. नीले निशान पड़ने पर कब डॉक्टर को दिखाना जरूरी है?
3. कौन से टेस्ट करवाने चाहिए
4. घर पर बचाव के उपाय
अगर आपके शरीर पर भी बार-बार बिना वजह नील पड़ रहे हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखें। जानकारी किसी की जान बचा सकती है।