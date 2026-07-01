डॉक्टर खुद कौन-से टेस्ट करवाते हैं? Doctor's Day पर खुद डॉक्टर ने शेयर की जानकारी

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Published by: Ashu Kumar Das | Published : July 1, 2026 1:31 PM IST
क्या आपने कभी सोचा है कि डॉक्टर खुद अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए कौन-कौन से मेडिकल टेस्ट करवाते हैं? क्या वे भी नियमित हेल्थ चेकअप कराते हैं, और अगर हां, तो कौन-से टेस्ट सबसे जरूरी माने जाते हैं? इस वीडियो में Dr. Madhu Goel, Director - Obstetrics & Gynaecology, Fortis La Femme, बता रही हैं कि हेल्दी दिखने वाले डॉक्टरों को भी समय-समय पर हेल्थ चेकअप क्यों करवाना चाहिए। अगर आप भी अपनी सेहत को लेकर जागरूक हैं और जानना चाहते हैं कि डॉक्टर खुद किन टेस्ट्स को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, तो यह वीडियो आखिर तक जरूर देखें। याद रखें, समय पर जांच करवाना कई बीमारियों की रोकथाम और शुरुआती पहचान करवाने में आपकी मदद कर सकता है।