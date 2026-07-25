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IVF के बाद प्रेग्नेंसी का रिजल्ट पॉजिटिव कब आता है? समझिए Dr. Shelly Singh से

आईवीएफ प्रोसेस को पूरा करने के बाद हर कपल के दिमाग में एक ही सवाल आता है कि प्रेग्नेंसी टेस्ट कब करना चाहिए? इस सवाल का जवाब दे रहे हैं सीनियर गायनाकॉजिस्ट डॉ. शैली सिंह।

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Published by: Ashu Kumar Das | Published : July 25, 2026 6:09 PM IST

IVF (In Vitro Fertilization) के बाद सबसे बड़ा सवाल होता है प्रेग्नेंसी टेस्ट कब करना चाहिए? अगर आपने हाल ही में IVF कराया है या आपकी Embryo Transfer प्रक्रिया पूरी हुई है, तो सही समय पर टेस्ट करना बेहद जरूरी है। बहुत जल्दी टेस्ट करने से रिजल्ट गलत आ सकता है। इस वीडियो में फोर्टिस हॉस्पिटल की गायनाकॉलोजिस्ट Dr. Shelly Singh बता रही हैं कि IVF के बाद Pregnancy Test का सही समय क्या होता है, डॉक्टर आमतौर पर Beta hCG Blood Test कराने की सलाह क्यों देते हैं, और घर पर Pregnancy Kit से टेस्ट कब करना बेहतर रहता है। अगर आप IVF जर्नी पर हैं या इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके कई सवालों के जवाब देने में मददगार हो सकता है।

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