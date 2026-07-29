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पीरियड्स में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, एक्सपर्ट से जानें इसके बारे में

किसी लड़की को इस बात की जानकारी हो कि उन्हें पीरियड्स में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए तो इससे उनके दर्द , ऐंठन और पीरियड्स के दौरान होने वाली बेचैनी से राहत मिल सकती है। आइए जानते हैं इसके बारे में-

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Published by: Ashu Kumar Das | Published : July 29, 2026 8:43 AM IST

महिलाओं के जीवन में हर महीने आने वाले वो 4 से 5 दिन। किसी के लिए नॉर्मल होते हैं, तो किसी के लिए जंग। पेट में मरोड़, कमर दर्द, चिड़चिड़ापन और थकान। दवाई तो हम ले लेते हैं, पर क्या कभी सोचा है कि आपकी थाली ही आपकी सबसे बड़ी दवा बन सकती है? डाइटिशियन सिमरत कतूरिया कहती हैं, "पीरियड्स में हार्मोन बदलते हैं तो शरीर की जरूरतें भी बदलती हैं। सही खाना खाने से न सिर्फ दर्द कम होता है, बल्कि मूड स्विंग और थकान भी कंट्रोल में रहती है।"

पीरियड्स में क्या खाएं?

  1. पीरियड्स में महिलाओं के शरीर से खून जाता है तो आयरन की कमी होना आम है। इसलिए अपने खाने में पालक, चुकंदर, गुड़, अनार, तिल और काले चनों को शामिल करें। पीरियड्स में आयरन से भरपूर फूड खाने से कमजोरी और चक्कर आने की परेशानी कम होती है।
  2. केला, डार्क चॉकलेट, बादाम, दही और हरी सब्जियां मसल्स को रिलैक्स करती हैं। सिमरत कहती हैं, "रात को हल्दी वाला गर्म दूध पीरियड पेन में जादू जैसा काम करता है।
  3. अलसी के बीज, अखरोट और ओट्स सूजन कम करते हैं। साथ ही कब्ज की दिक्कत नहीं होगी। इसलिए पीरियड्स के दौरान इन चीजों को डाइट का हिस्सा जरूर बनाना चाहिए।
  4. सिमरत कतूरिया का मानना है कि पीरियड्स में खुद को भूखा रखना सबसे बड़ी गलती है। हर 3- 4 घंटे में कुछ हेल्दी खाएं। अपने शरीर की सुनें। पीरियड्स नॉर्मल हैं, पर दर्द नॉर्मल नहीं है। सही डाइट से इन दिनों को भी आसान बनाया जा सकता है।

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