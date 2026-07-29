पीरियड्स में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, एक्सपर्ट से जानें इसके बारे में

महिलाओं के जीवन में हर महीने आने वाले वो 4 से 5 दिन। किसी के लिए नॉर्मल होते हैं, तो किसी के लिए जंग। पेट में मरोड़, कमर दर्द, चिड़चिड़ापन और थकान। दवाई तो हम ले लेते हैं, पर क्या कभी सोचा है कि आपकी थाली ही आपकी सबसे बड़ी दवा बन सकती है? डाइटिशियन सिमरत कतूरिया कहती हैं, "पीरियड्स में हार्मोन बदलते हैं तो शरीर की जरूरतें भी बदलती हैं। सही खाना खाने से न सिर्फ दर्द कम होता है, बल्कि मूड स्विंग और थकान भी कंट्रोल में रहती है।"

पीरियड्स में क्या खाएं?