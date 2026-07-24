वजन घटाने के लिए पानी में क्या मिलाकर पिएं?Quick Weight Loss Tips

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Published by: Lakshmi Sharma | Published : July 24, 2026 4:09 PM IST
Fat Loss Home Remedies: सुबह उठते ही एक गिलास गुनगुने पानी में शहद मिलाकर पी लो... और Belly Fat गायब! अगर आप भी Instagram Reels या WhatsApp University की ये सलाह मानकर रोज़ Honey Water पी रहे हैं... तो ज़रा रुक जाइए! क्योंकि सवाल ये है... क्या सच में शहद वाला गर्म पानी Fat Burn करता है? या फिर ये सिर्फ एक Viral Myth है?" "वजन घटाने के लिए लाखों लोग इस घरेलू नुस्खे को अपनी Morning Routine का हिस्सा बना चुके हैं। लेकिन Science क्या कहती है? क्या इससे Metabolism सच में तेज़ होता है? क्या इससे Body Detox होती है? या फिर Weight Loss का इससे कोई सीधा रिश्ता ही नहीं है? सच तो ये है कि सिर्फ शहद वाला गर्म पानी पीने से वजन कम होने का कोई मजबूत वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।