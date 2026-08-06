बारिश के मौसम पीरियड्स के दौरान क्या इस्तेमाल करने से नहीं होगा इंफेक्शन?

Periods Hygiene:बारिश में सिर्फ कपड़े ही नहीं... पीरियड्स भी बन सकते हैं एक बड़ा झंझट!गीले पैड, उमस, पसीना और घंटों तक बनी रहने वाली नमी... ये सब मिलकर Infection का Risk बढ़ा सकते हैं.ऐसे में सवाल ये है... क्या Monsoon में Sanitary Pad से बेहतर Option हो सकता है Menstrual Cup? और क्या सच में बारिश के मौसम में Menstrual Cup इस्तेमाल करना ज्यादा Safe माना जाता है? चलिए जानते हैं एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं.

मानसून में नमी ज्यादा होती है और कई बार कपड़े भी ठीक से नहीं सूखते. ऐसे में अगर लंबे समय तक गीला या नम Pad इस्तेमाल किया जाए तो बैक्टीरिया और फंगल Infection का खतरा बढ़ सकता है. इसी वजह से कई Gynecologists मानसून में Menstrual Cup को एक अच्छा विकल्प मानते हैं.क्योंकि इसे Vaginal Canal के अंदर लगाया जाता है, जहां यह Leak होने से बचाने के लिए Seal बनाता है. Blood बाहर नहीं बहता, इसलिए नमी भी कम रहती है.