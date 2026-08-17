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Tonsillitis क्या है? गले में दर्द, सूजन और Fever को न करें Ignore!

मौसम बदलते ही sore throat और गले में खराश आम है, लेकिन tonsils में swelling और redness Tonsillitis का संकेत हो सकती है। जानिए Tonsillitis क्यों होता है, इसके symptoms क्या हैं और कब throat infection को लेकर डॉक्टर से consult करना जरूरी है।

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Published by: Lakshmi Sharma | Published : August 17, 2026 1:43 PM IST

Tonsillitis Symptoms:मौसम बदलते ही sore throat, गले में खराश और निगलने में दर्द जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। लेकिन अगर इसके साथ tonsils में swelling और redness भी दिखाई दे, तो यह Tonsillitis का संकेत हो सकता है। इस वीडियो में आसान भाषा में जानिए कि tonsils क्या होते हैं, उनका शरीर में क्या काम है और वे खुद infection का शिकार होकर क्यों सूज जाते हैं।

इस वीडियो में जानिए:  Tonsillitis क्या है?

Tonsils शरीर को infection से कैसे बचाते हैं?

मौसम बदलने पर throat infection का खतरा क्यों बढ़ सकता है?

Tonsillitis के common symptoms क्या हैं?

कब sore throat को सामान्य न समझें?

Tonsils में swelling और redness क्यों होती है?

Bacterial और viral infection का क्या संबंध है?

कब doctor से consult करना जरूरी है?

Tonsillitis के Symptoms: - तेज sore throat और throat pain - निगलने में दर्द या difficulty - लाल और सूजे हुए tonsils - Fever - गर्दन में swollen lymph nodes - Bad breath - गले में कुछ अटका हुआ महसूस होना अगर गले का दर्द लगातार बना रहे, तेज बुखार हो या निगलने/सांस लेने में परेशानी हो, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।

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