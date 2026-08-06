सांप के काटने पर सबसे पहले क्या करें? जानें क्या हर सांप होता है जहरीला?

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Published by: Lakshmi Sharma | Published : August 6, 2026 4:38 PM IST
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Snake Bite Treatment:बारिश का मौसम आते ही देशभर से Snake Bite के मामले बढ़ने लगते हैं। खेतों, गांवों, कॉलोनियों, बेसमेंट और यहां तक कि घरों के बाथरूम में भी सांप निकलने की घटनाएं सामने आती हैं। लेकिन क्या हर सांप जहरीला होता है? अगर सांप काट ले तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? क्या जहर चूसकर निकालना सही है या सिर्फ एक मिथक? इन सभी जरूरी सवालों के जवाब देने के लिए TheHealthSite ने बात की डॉ. तुषार गोयल, कंसल्टेंट फिजिशियन, कैलाश हॉस्पिटल, ग्रेटर नोएडा (कैलाश हेल्थकेयर ग्रुप) से।
इस वीडियो में जानिए:
क्या सभी सांप जहरीले होते हैं?
Snake Bite के बाद सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए?
क्या जहर चूसकर निकालने से जान बचती है?
सांप काटने के बाद शरीर में कौन-कौन से लक्षण दिखते हैं?
सही इलाज क्या है और मरीज कब तक ठीक हो सकता है?
अगर आप मॉनसून में अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो यह वीडियो आखिर तक जरूर देखें।