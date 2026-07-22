कपल्स के लिए बच्चा पाने की आखिरी उम्मीद है IVF, डॉक्टर से जानें पूरा प्रोसेस और इसकी जानकारी

माता-पिता बनने का सपना हर दंपति देखता है, लेकिन हर किसी के लिए यह सफर आसान नहीं होता। भारत में लाखों दंपति ऐसे हैं जो लंबे समय तक कोशिश करने के बावजूद प्राकृतिक रूप से गर्भधारण नहीं कर पाते। ऐसे समय में अक्सर एक नाम सामने आता है IVF। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि IVF आखिर होता क्या है? किन परिस्थितियों में डॉक्टर इसकी सलाह देते हैं? इसका पूरा इलाज कैसे होता है? 25 जुलाई को जब World IVF Day बनाया जा रहा है, तब Dr. Nidhi Sehrawet, Senior IVF Specialist, Crysta IVF से दे रही हैं, सभी जानकारियां। अगर आप भी IVF करवाने के बारे में सोच रही हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए।