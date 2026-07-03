बच्चों का Fever कितना नॉर्मल है? कब पेरेंट्स को जाना चाहिए डॉक्टर के पास?

क्या आपके बच्चे को बुखार है और आप सोच रहे हैं कि कितना बुखार सामान्य माना जाता है? इस वीडियो में हम आसान भाषा में बताएंगे कि बच्चों में किस तापमान तक बुखार सामान्य हो सकता है, कब केवल निगरानी रखना सही होता है और किन लक्षणों के दिखाई देने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। साथ ही जानेंगे कि बुखार को सही तरीके से कैसे मापें, कब दवा दें और कौन-सी गलतियां करने से बचना चाहिए। बच्चों का बुखार कितना नॉर्मल है और कब पेरेंट्स को डॉक्टर के पास जाना चाहिए इस बारे में जानकारी दे रहे हैं Dr. Sunny Lohia, Senior Consultant - Paediatric, Apollo Spectra Hospital, Jaipur। यह वीडियो केवल जागरूकता के उद्देश्य से बनाया गया है। किसी भी प्रकार की गंभीर परेशानी, लगातार तेज बुखार, सांस लेने में तकलीफ, बार-बार उल्टी, बच्चा बहुत सुस्त दिखना या 3 महीने से छोटे बच्चे में बुखार होने पर बिना देरी किए डॉक्टर से बात करेंय़