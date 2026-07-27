Weight Loss Drug और बढ़ते मोटापे पर क्या बोले Ramayan के एक्टर Kunal Kapoor?

Kunal Kapoor On Weight Loss:क्या मोटापा सिर्फ बढ़ा हुआ वजन है या एक गंभीर बीमारी? आज सोशल मीडिया पर हर दिन नए डाइट ट्रेंड, डिटॉक्स ड्रिंक्स और GLP-1 वेट लॉस इंजेक्शन की चर्चा होती है। लेकिन आखिर सच क्या है?

इस खास बातचीत में हेल्थ-टेक उद्यमी और Bollywood Actor Kunal Kapoor बताते हैं कि उन्होंने एक्टिंग से हेल्थ-टेक की दुनिया तक का सफर क्यों चुना, भारत में मेटाबॉलिक हेल्थ इतनी बड़ी चुनौती क्यों बन गई है, और लोग वजन घटाने के नाम पर सबसे बड़ी कौन-सी गलतियां कर रहे हैं।

इस वीडियो में जानिए:

मोटापा बीमारी है या सिर्फ बढ़ा हुआ वजन?

सोशल मीडिया के डाइट ट्रेंड्स पर कितना भरोसा करें?

GLP-1 वेट लॉस इंजेक्शन को लेकर सबसे बड़े मिथक

क्या टेक्नोलॉजी आपकी वेट लॉस जर्नी बदल सकती है?

बेहतर मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए सबसे ज़रूरी आदत

भारत में हेल्थकेयर का भविष्य और प्रिवेंटिव हेल्थ का महत्व