Select Language

स्किन पिगमेंटेशन क्यों होती है? जानें क्या है इलाज और बचाव का तरीका

स्किन से जुड़ी कई तरह की परेशानी महिलाओं को झेलनी पड़ती है, जिनमें से एक है पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन सिर्फ स्किन से जुड़ी परेशानी नहीं बताता इसके पीछे आपकी सेहत से जुड़ी परेशानियां भी हो सकती हैं।

Published by Lakshmi Sharma |Published : January 19, 2026 3:41 PM IST

Skin Pigmentation Treatment:चेहरा एक रंग का है, लेकिन गर्दन उससे 2 शेड डार्क क्यों दिख रही है? ये सिर्फ धूप या गंदगी नहीं है और ना ही कोई simple beauty problem। गर्दन और चेहरे पर दिख रही ये पिगमेंटेशन कई बार शरीर के अंदर चल रही उस गड़बड़ी का संकेत होती है, जिसे हम रोज़ ignore कर देते हैं।

आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिर ऐसी पिगमेंटेशन होती क्यों है किन लोगों में ये सबसे ज्यादा देखने को मिलती है क्या ये हार्मोन, शुगर, थायरॉइड या इंसुलिन रेजिस्टेंस से जुड़ी है कौन-सी दवाई और ट्रीटमेंट वाकई काम करते हैं कितने दिन में सुधार दिखता है कौन-सी गलतियाँ इस दाग को और गहरा कर देती हैं

TRENDING NOW

फिटनेस वीडियोView More

ब्यूटी वीडियोView More

डिज़ीज़ वीडियोView More

सेक्‍सुअल हेल्थ वीडियोView More

प्रेगनेंसी वीडियोView More

Health Calculator

लेटेस्‍ट आर्टिकल्‍स

स्किन पिगमेंटेशन क्यों होती है? जानें क्या है इलाज और बचाव का तरीका

स्किन पिगमेंटेशन क्यों होती है? जानें क्या है इलाज और बचाव का तरीका

स्किन से जुड़ी कई तरह की परेशानी महिलाओं को झेलनी पड़ती है, जिनमें से एक है पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन सिर्फ स्किन से जुड़ी परेशानी नहीं बताता इसके पीछे आपकी सेहत से जुड़ी परेशानियां भी हो सकती हैं।

हमारे शरीर को विटामिन B12 की ज़रूरत क्यों होती है? जानें, किसमें पाया जाता है Vitamin B12

हमारे शरीर को विटामिन B12 की ज़रूरत क्यों होती है? जानें, किसमें पाया जाता है Vitamin B12

What happens when your B12 is low : विटामिन बी 12 शरीर में एनर्जी बनाए रखने और नर्वस सिस्टम को मजबूत बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी होता है। लेकिन अनहेल्दी खाने से आपमें इसकी कमी हो सकती है। आइए आपको इसकी पूर्ति के लिए फायदेमंद चीजों के बारे में बताते हैं।

बुजुर्गों की रोजाना की ये 7 आदतें उन्हें भेज रही हैं अस्पताल, यूं करें हैंडल

बुजुर्गों की रोजाना की ये 7 आदतें उन्हें भेज रही हैं अस्पताल, यूं करें हैंडल

seniors Hospitalization Causes in Hindi: भारत में रहने वाले 75% से अधिक बुजुर्ग किसी न किसी क्रॉनिक बीमारी से जूझ रहे हैं। इसका सीधा कनेक्शन बुजुर्गों के अकेलेपन और लाइफस्टाइल में अनियमितता से है।

क्या जूस व काढ़े पीने से वाकई किडनी साफ होती है? कहीं उल्टा खराब तो नहीं कर रहे आप अपने गुर्दे

क्या जूस व काढ़े पीने से वाकई किडनी साफ होती है? कहीं उल्टा खराब तो नहीं कर रहे आप अपने गुर्दे

Kadha aur juice ke fayde: काढ़ा और जूस आदि का सेवन करना किडनी के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है इस बारे में जानकारी के लिए आपको इस लेख में खास जानकारी देने वाले हैं।

वर्किंग मदर्स के लिए सेल्फ केयर है जरूरी, इन 4 टिप्स से रखें अपना ख्याल

वर्किंग मदर्स के लिए सेल्फ केयर है जरूरी, इन 4 टिप्स से रखें अपना ख्याल

Working Mothers Self-Care : अगर आप भी वर्किंग मॉम है और खुद को अपने बच्चे, घर-परिवार व ऑफिस के बीच फंसी हुई महसूस करती हैं, तो इन टिप्स के जरिए खुद का भी ख्याल रख सकती हैं। आइए आपको बताते हैं।

स्किन ग्लो या मार्केटिंग हाइप? जानें कोलेजन के फायदे और नुकसान

स्किन ग्लो या मार्केटिंग हाइप? जानें कोलेजन के फायदे और नुकसान

कोलेजन शरीर के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन 30 की उम्र होने के बाद ये घटने लगता है और कई लोग इसकी कमी को दूर करने के लिए कोलेजन के स्पलिमेंट्स भी लेते हैं। कोलेजन से जुड़े कुछ फायदे जरूर हैं लेकिन इसके नुकसान के बारे में नहीं जानते होंगे आप

View more