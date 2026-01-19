Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Skin Pigmentation Treatment:चेहरा एक रंग का है, लेकिन गर्दन उससे 2 शेड डार्क क्यों दिख रही है? ये सिर्फ धूप या गंदगी नहीं है और ना ही कोई simple beauty problem। गर्दन और चेहरे पर दिख रही ये पिगमेंटेशन कई बार शरीर के अंदर चल रही उस गड़बड़ी का संकेत होती है, जिसे हम रोज़ ignore कर देते हैं।
आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिर ऐसी पिगमेंटेशन होती क्यों है किन लोगों में ये सबसे ज्यादा देखने को मिलती है क्या ये हार्मोन, शुगर, थायरॉइड या इंसुलिन रेजिस्टेंस से जुड़ी है कौन-सी दवाई और ट्रीटमेंट वाकई काम करते हैं कितने दिन में सुधार दिखता है कौन-सी गलतियाँ इस दाग को और गहरा कर देती हैं
