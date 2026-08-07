बच्चेदानी के मुंह का इंफेक्शन क्यों होता है? Cervical Infection के कारण और लक्षण

बच्चेदानी के मुंह यानी Cervix में इंफेक्शन होना महिलाओं की एक बहुत आम समस्या है। इसे Cervicitis भी कहा जाता है। शर्म या जानकारी की कमी की वजह से कई महिलाएं इसे नजरअंदाज कर देती हैं, जो आगे चलकर बड़ी समस्या बन सकती है। इस वीडियो में हम बहुत आसान भाषा में समझेंगे कि बच्चेदानी के मुंह में इंफेक्शन क्यों होता है। हम बात करेंगे इसके मुख्य कारणों की जैसे बैक्टीरियल और फंगल इंफेक्शन, असुरक्षित संबंध, हाइजीन की कमी, और गलत साबुन या वॉश का इस्तेमाल। साथ ही आप जानेंगे इसके जरूरी लक्षण: सफेद या पीला गाढ़ा डिस्चार्ज, बदबू, जलन, खुजली, पेशाब में दर्द और संबंध के दौरान दर्द।