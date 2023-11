Quick Weight Loss Tips: बैठे-बैठे कम करना है मोटापा? अपनाएं ये आसान तरीका

How to Control Diabetes In Pregnancy: प्रेग्नेंसी में डायबिटीज होने के कारण कई समस्याएं हो सकती हैं। कई बार हाई ब्लड शुगर के कारण प्रीमैच्योर बेबी या मिसकैरेज का खतरा भी रहता है। आइए, जानते हैं प्रेग्नेंसी में डायबिटीज कैसे कंट्रोल करें?