How To Deal with Depression & Anxiety: Depression और Anxiety से आपको है कितना ख़तरा?

How To Deal with Depression & Anxiety: डिप्रेशन एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति लगातार उदास, निराश और थका हुआ महसूस करता है. इसके लक्षण हो सकते हैं- उदासी, निराशा, थकान, आत्महत्या के विचार, सोने में परेशानी, भूख में कमी या बढ़ोतरी या एकाग्रता व निर्णय लेने में कठिनाई. वहीं, एंग्जाइटी एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति चिंता, बेचैनी और भय महसूस करता है और इसी पर और गहराई से नजर डालने के लिए The HealthSite Vodcast के शो में Psychologist Priyanka Srivastav शामिल हुईं, जो Jaypee Hospital में कार्यरत हैं