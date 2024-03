Blood Cancer Face Symptoms: चेहरे पर दिखने लगे ये लक्षण तो हो जाएंगे Alert!

ब्लड कैंसर का उपचार कठिन हो सकता है, लेकिन समय पर उपचार लेने से उसका जोखिम कम हो सकता है और जीवन बचाया जा सकता है।

Blood Cancer Symptoms on Face: ब्लड कैंसर, जिसे ल्यूकेमिया (Blood Cancer known as Leukemia) के नाम से भी जाना जाता है, बेहद खतरनाक होता है। यह ब्लड में इंफेक्शन को को फैलाता है और बोन मैरो से पैदा होता है। ब्लड कैंसर को पहचानने पर इलाज करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, जबकि लास्ट स्टेज में इसे पहचानना बेहद मुश्किल हो जाता है।

ब्लड कैंसर के शुरुआती लक्षण बालगम, फेफड़ों में दर्द, थकान, और Abnormal Bleeding(Blood Cancer Symptoms) शामिल हो सकते हैं। यह सभी लक्षण धीरे-धीरे और आमतौर पर उत्तेजक होते हैं। अगर आपको ऐसे लक्षण महसूस होते हैं, तो तुरंत चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए।