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ब्रेस्टफीडिंग कराने वाली मांओं को किस उम्र तक बच्चों को दूध पिलाना चाहिए? Breastfeeding Week

अगर मां और बच्चा दोनों सहज हों, तो 2 साल या उससे ज्यादा समय तक Breastfeeding जारी रखी जा सकती है। एक्सपर्ट से जानिए इससे जुड़े Facts और Common Myths।

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Published by: Lakshmi Sharma | Published : August 4, 2026 12:15 PM IST

Breastfeeding Tips:2 साल की उम्र के बाद भी अगर कोई बच्चा Breastfeeding कर रहा हो... तो लोग अक्सर कहते हैं'अब तो छुड़ा दो!' लेकिन क्या सच में 6 महीने के बाद मां का दूध जरूरी नहीं रहता? या फिर Breastfeeding जितनी लंबी चले, उतना ही बेहतर होता है?अगर आप भी New Mom हैं या आपके घर में छोटा बच्चा है, तो ये बात आपको जरूर जाननी चाहिए. पता है सबसे बड़ा Myth क्या है,,,यही कि 6 महीने पूरे होते ही Breastfeeding बंद कर देनी चाहिए. ऐसा बिल्कुल नहीं है.

डॉक्टर बताते हैं कि 6 महीने के बाद बच्चे को उम्र के हिसाब से पौष्टिक Complementary Food शुरू करना चाहिए, लेकिन इसके साथ-साथ Breastfeeding 2 साल या उससे भी ज्यादा समय तक जारी रखी जा सकती है, अगर मां और बच्चा दोनों इसके लिए सहज हों,,ऐसा करने से बच्चे को सिर्फ Nutrition ही नहीं मिलता, बल्कि उसकी Immunity मजबूत होती है, बार-बार होने वाले इंफेक्शन का खतरा कम हो सकता है और उसकी Growth को भी सपोर्ट मिलता है. Dr. Gaurav Agarwal, Pediatrician & Neonatologist

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