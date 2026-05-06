ब्लैकहेड्स हटाने के टिप्स, जानें कारण और स्किन को साफ रखने का तरीका!

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Published by: Lakshmi Sharma | Published : May 6, 2026 5:57 PM IST
Blackhead Causes:चेहरे पर छोटे-छोटे काले डॉट्स को अगर आप सिर्फ गंदगी समझ रहे हैं तो रुक जाइए, क्योंकि ये असल में ब्लैकहेड्स होते हैं और इन्हें नजरअंदाज करने पर ये पिंपल्स की वजह भी बन सकते हैं; डर्मेटोलॉजिस्ट के अनुसार ब्लैकहेड्स एक प्रकार का एक्ने होते हैं, जिन्हें ओपन कॉमेडोन्स कहा जाता है, जो तब बनते हैं जब स्किन के पोर्स में ऑयल, डस्ट और डेड स्किन सेल्स जमा हो जाते हैं और हवा के संपर्क में आकर ऑक्सिडाइज होकर काले हो जाते हैं।
इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं जैसे स्किन में ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन, हार्मोनल बदलाव (खासकर टीनएज या पीरियड्स के दौरान), प्रदूषण, गलत स्किनकेयर या हेवी मेकअप प्रोडक्ट्स, एक्सेस सीबम, केराटिन का असामान्य प्रोडक्शन, एंड्रोजन हार्मोन का बढ़ना और बैक्टीरिया की ग्रोथ; ऑयली स्किन वाले, टीनएजर्स, हार्मोनल इंबैलेंस वाले और गलत प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने वालों में इसका खतरा ज्यादा होता है। अच्छी बात यह है कि सही ट्रीटमेंट से ब्लैकहेड्स को कंट्रोल किया जा सकता है।सैलिसिलिक एसिड और रेटिनॉइड्स पोर्स को साफ करने और नई स्किन सेल्स बनने में मदद करते हैं